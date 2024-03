Caso Horner, sospesa la dipendente Red Bull che accusava il team principal

Su queste pagine ci piace parlare di automobili, di nuove tecnologie, di imprese sportive, talvolta però è necessario fare delle deviazioni - cosa che al momento significa occuparsi del caso Horner in Red Bull.

Una questione che abbiamo definito non a caso una telenovela, perché ogni giorno escono dettagli sempre più intricati e imbarazzanti, come ad esempio una possibile rivalità amorosa tra Christian Horner e Jos Verstappen, il padre di Max, che a quanto pare vorrebbe Horner fuori dalla Red Bull (o almeno così sembra). E qualora Horner restasse al suo posto? Beh Jos sarebbe pronto a portare il figlio altrove, magari in Mercedes, ma stiamo divagando e sfociando nella fanta-F1. Dopo questo breve recap arriviamo alla notizia di oggi: sembra che Red Bull abbia sospeso la dipendente protagonista del “siparietto sexy” con Horner, ovvero la donna che avrebbe innescato lo scandalo.

Ricordiamo che Horner è stato accusato di essersi comportato in maniera poco consona con una collega, la donna in questione, con la quale ha anche scambiato messaggi pseudo-compromettenti. Messaggi che magicamente sono stati pubblicati da una fonte anonima subito dopo l’indagine interna di Red Bull che aveva scagionato del tutto Horner. Lo ripetiamo, sembra una telenovela di pessima fattura, ciò che è chiaro è che qualcuno vuole Horner fuori dalla Red Bull e sta facendo di tutto pur di averla vinta, ora possiamo giocare a Indovina Chi? e provare a puntare il dito contro questo o quel sospettato, difficilmente però ne verremmo a capo.

Ricordiamo che Red Bull ha svolto un’indagine interna affermando poi in una nota: “L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro Horner conferma che la mozione è stata respinta. L’accusa ha il diritto di ricorso”. Purtroppo sono gli unici elementi ufficiali che abbiamo, Red Bull si è rifiutata di aggiungere altro successivamente. Ora tutto si complica con la notizia della sospensione della dipendente in oggetto, una persona che ha continuato a lavorare senza problemi con il team di Milton Keynes nelle scorse settimane. Non ci resta che darvi appuntamento alle prossime puntate, evidentemente la questione sarà ancora lunga...