Caso Horner, diffuse le presunte chat con la dipendente Red Bull: ecco cosa si scrivevano

Il caso Christian Horner, nonostante il team principal sia stato scagionato da Red Bull, non è ancora terminato. Nella giornata di ieri sono infatti apparse online alcune chat e foto a firma “giornalista anonimo”, inerenti proprio la conversazione fra il team principal e una dipendente Red Bull.

Ovviamente si tratta di chat presunte, non vi è certezza che siano quelle reali, ma in ogni caso la situazione ha creato altissima tensione, alla luce anche degli avvenimenti delle ultime settimane. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato alcuni passaggi della chiacchierata incriminata (ripetiamo presunta), come ad esempio quando lei scrive al team principal della scuderia campione del mondo "Cosa vuoi che indossi domani sull'aereo?". E lui che replica: "Non m'importa. È più interessante cosa indossi sotto i vestiti...".

La Rosa parla di “continue allusioni sessuali, con la donna che sembra stare al gioco per un po'”, fino a che l'interlocutrice cambia improvvisamente rotta scrivendo: "non capisco come sia possibile che uomini felicemente sposati si lascino andare a certi atteggiamenti" e Horner che chiede scusa specificando: "non vorrei avessi pensato a un'aggressione sessuale, ti chiedo scusa".

Il team principal, ricordiamo sposato da anni con Geri Halliwell, ex delle Spice Girls, chiede quindi alla donna di cancellare tutte le loro conversazioni, una richiesta risalente ad un mesetto fa, forse quando lo stesso uomo Red Bull stava iniziando a fiutare qualcosa.

Lo scandalo era poi definitivamente esploso il 5 febbraio, a firma De Telegraaf, un'inchiesta interna della scuderia di Max Verstappen, quello che probabilmente diverrà il pilota più forte di tutti i tempi, per vederci più chiaro.

Ad un certo punto sembrava ormai certo l'allontanamento di Horner da Milton Keynes, con lo stesso che si è visto in “borghese” durante i test in Bahrain, ma nelle ultime ore qualcosa ha rimescolato le carte in gioco.

Caso chiuso? Tutt'altro alla luce dei recenti chat, foto e screenshot, che ovviamente stanno gettando in imbarazzo Horner, anche se, ripetiamo, non vi è certezza circa la veridicità delle conversazioni. «Non risponderò ad attacchi anonimi, continuo a manifestare la mia innocenza. Siamo concentrati sulla gara e continuiamo a farlo e sarò qui domani come devo», ha commentato il team principal fermato a Sakhir nel paddock.