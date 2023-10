Caso Andretti, Ben Sulayem a muso duro contro i team: 'In Formula 1 comandiamo noi'

Sono passati esattamente 10 giorni da quando il team Andretti ha ricevuto l'ok dalla FIA per l'ingresso in Formula 1 con possibile debutto a partire dal 2025, ma le polemiche non sembrano essersi ancora placate.

A mettersi di traverso è la FOM, la Formula One Management, che tutela gli interessi delle scuderie assieme a Liberty Media, "Prendiamo atto delle conclusioni della FIA in relazione alla prima e alla seconda fase del suo processo. Ora condurremo la nostra valutazione dei meriti della domanda di Andretti", il commento sull'arrivo del nuovo team.

Il motivo di tale "fastidio" è semplice: più team sono presenti in griglia e più la fetta dei diritti da spartire si assottiglia, di conseguenza è nell'interesse delle scuderie evitare che si superi il numero attuale di team, ovvero 10.

Una presa di posizione che però non è piaciuta alla FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, che tramite il numero uno Mohammed Ben Sulayem, ha replicato a muso duro ai team, così come riportato dalla pagina Facebook di Hammertime.

"Le nostre preoccupazioni sono diverse – le parole del leader emiratino - speriamo che Andretti non entri senza un accordo commerciale. Ma potrebbe anche accadere. Il campionato è nostro. Lo abbiamo affittato, siamo noi i proprietari. Quindi anche questo deve essere rispettato. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno, e neanche Liberty Media e FOM, ma io sono qui per lo spirito di questo sport".

Sulayem ha quindi ribadito quanto l'obiettivo della FIA sia quello di aumentare ulteriormente il numero di vetture in pista: "Dire di no a un team approvato dalla FIA è molto difficile. Penso proprio che Andretti sarà in Formula 1. La FIA dovrebbe chiedere, implorare, ai costruttori di entrare, non dire loro di no. Il mio sogno è quello di riempire i dodici posti disponibili e di avere un team statunitense con un costruttore, una Power Unit e un pilota di quel Paese. Poi andare in Cina e fare la stessa cosa".

Ovviamente più monoposto in pista comporta non soltanto dei problemi economici ma anche tecnici tenendo conto che le vetture di Formula 1 sono oggi grandi quanto un SUV americano, di conseguenza si ridurrebbe ulteriormente lo spazio per correre, e gare come il Gp di Monaco non avrebbero di fatto più senso.