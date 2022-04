Parte il cashback con targa in autostrada: automatico dall'1 maggio 2022

A partire dal 1 maggio 2022 sarà attivo il nuovo servizio Cashback con targa valido sulla rete di Autostrade per l'Italia - un servizio sviluppato dalla start-up del Gruppo ASPI Free To X.

Ad annunciarlo è stata la stessa ASPI in una nota, nella quale ha specificato che a partire dal 1 maggio 2022 il rimborso agli automobilisti scatterà a partire dal decimo minuti di ritardo dovuto ai cantieri per viaggi fino a 99 chilometri, sarà dunque più facile ottenere dei rimborsi rispetto a oggi che bisogna arrivare 15 minuti di ritardo.

Per ottenere il rimborso vi basterà registrarvi sull'app Free To X inserendo i vostri dati personali e la targa del veicolo, grazie alla quale riceverete in automatico i rimborsi maturati a causa dei cantieri sparsi lungo la rete di Autostrade per l'Italia (la targa ovviamente verrà verificata attraverso la banca dati della Motorizzazione Civile).

Dopo la registrazione non ci sarà bisogno di inoltrare alcuna richiesta, l'app notificherà i rimborsi a cui si ha diritto in modo automatico. Grazie a questa novità la ricevuta di viaggio (lo scontrino richiesto al casello) non è più necessario per richiedere il rimborso, anche se ASPI consiglia comunque di ritirarlo in fase di transito. Possedere lo scontrino fisico infatti vi permette di avere un utile backup nel caso in cui il lettore di targa di ASPI non funzioni correttamente oppure se percorrete solo parzialmente la rete di ASPI, passando dunque in zone dove il cashback non è funzionante.

Ricordiamo che ASPI sta ammodernando le nostre autostrade con un piano da 21 miliardi di euro, nonostante questo però non vuole arrecare ritardi eccessivi ai propri utenti - motivo per cui è stato introdotto il cashback. Anche se sembra un'iniziativa spontanea, aggiungiamo che Autostrade per l'Italia è stata spinta dall'Antitrust a restituire 250 milioni di euro ai propri utenti a causa delle code dovute ai lavori negli anni passati (per saperne di più: Parte il cashback in autostrada).