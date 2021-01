Al via il cashback di Stato anche su bollo auto, multe e assicurazione

Archiviato il cashback sperimentale di Natale, inizia ora per tutti gli italiani che hanno collegato una carta all’iniziativa il cashback vero e proprio, che andrà avanti per tutto il 2021 con rimborsi semestrali. Ebbene il Governo ha confermato che potremo usare il cashback anche per pagare diversi servizi auto.

Qualche settimana fa abbiamo visto come il cashback si potesse utilizzare anche sui pagamenti presso i distributori di benzina, oggi arriva la conferma del cashback su bollo auto, assicurazione e multe. Sarà dunque possibile ottenere un rimborso del 10% su tutti questi servizi, a un’unica condizione però: bisognerà pagare tutto fisicamente in un negozio, usando la carta associata al cashback di Stato.



Si viene dunque a perdere tutta la comodità del pagamento online di bollo auto e non solo, ma per un 10% di rimborso potrebbe valerne la pena. Ricordiamo che attualmente il cashback di Stato si può attivare su carte bancomat, di debito e credito tramite l’applicazione IO o all’interno di altre app per smartphone come Satispay o Hype.



Solo prossimamente si potrà sfruttare il cashback anche con servizi intermediari come Apple Pay e Google Pay, che rendono possibili i pagamenti in negozio tramite smartphone oppure smartwatch, una funzionalità che molti italiani utilizzano già con soddisfazione da anni.