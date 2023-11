Casey Stoner punge Ducati: 'Troppa pressione sui piloti, lasciateli correre!'

Casey Stoner ha rilasciato una bella intervista negli scorsi giorni in cui si è soffermato su Ducati, team che dall'anno prossimo accoglierà Marc Marquez. Prima della stagione 2024 c'è però da concludere quella in corso che è ancora apertissima fra Bagnania e Jorge Martin.

L'ex campione del mondo australiano non ha di certo usato parole al miele per la crew di Borgo Panigale, e parlando con i microfoni di TNT Sport, come riportato da MowMag, ha confessato: "In Ducati mettono una pressione pazzesca sui piloti”.

Quindi Stoner ha argomentato: “Non si limitano a chiedere a un compagno di squadra di non causare problemi e restare indietro. Controllano tutto. Non mi è piaciuto quello che ho visto e so che Pecco non lo voleva. Mi dispiace per Pecco”.

Una situazione che avrebbe in qualche modo condizionato proprio il campione del mondo di MotoGp in carica secondo Stoner, che ora si trova a duellare fino alla fine con lo spagnolo di KTM per mantenere sul cupolino il numero uno.

“Hanno messo così tanta tensione nelle situazioni – ha proseguito Casey Stoner - Potrebbero imparare a essere migliori in questo senso. Non sono stati bravi a gestire i piloti e a comprendere le pressioni che subiscono. Pensano solo nella loro dimensione. Hanno avuto la moto migliore per un po’, ma era comunque difficile per loro vincere un campionato fino all’anno scorso. Non è sempre e solo questione della moto. Riguarda il modo in cui viene eseguito il programma. Devono dare più credito ai piloti: lasciamo che dicano la loro. E togli loro la pressione, non metterla su di loro. Lasciali correre!”.

Al momento la classifica vede Bagnaia in vetta con 389 punti davanti a Jorge Martin a quota 376, quindi Bezzecchi a 310 davanti a Binder ed Aleix Espargaro. Alla fine della stagione mancano però ancora tre gare, a cominciare dal Gp della Malesia, che come da date del campionato di MotoGp 2023 si correrà domenica prossima, quindi Qatar il 19 e infine Valencia il 26.