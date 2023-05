Casey Stoner attacca Lewis Hamilton: 'Sei ridicolo'. Tutta colpa della moda...

L'ex campione del mondo della MotoGp, Casey Stoner, ha puntato il dito nei confronti di Lewis Hamilton e del suo modo di vestire. Come ben si sa, il pilota di Mercedes ama moltissimo i motori ma nel contempo la moda, e quando arriva in autodromo è quasi sempre una sfilata.

Evidentemente gli ultimi vestiti indossati dal 7 volte campione del mondo per il Gp di Miami, gran premio con dei prezzi del cibo folli, non sono piaciuti all'ex Ducati, che non le ha affatto mandate a dire.

La pagina ufficiale Instagram della Formula 1 ha pubblicato un reel con protagonista appunto il pilota inglese, e Casye Stoner, vedendo la mise del collega ha commentato: "Ma che cavolo, Lewis! Questo è semplicemente ridicolo".

Un commento che è stato abbastanza apprezzato, visto che ha ricevuto 600 mi piace, ma che nel contempo ha trovato anche molti detrattori, come chi gli ha fatto notare: "Si può vestire come si pare".

A far storcere il naso all'ex centauro è stata una tuta alquanto vistosa che Hamilton ha sfoggiato per l'appuntamento in Florida, precisamente un completo maglia e pantaloni di colore viola (lo trovate qui sotto), ricoperto completamente di pailettes e disegnato da Rick Owens, noto designer degli Stati Uniti.

Non è la prima volta che Lewis Hamilton mostra i suoi capi un po' eccentrici visto che lo stesso, come detto sopra, è un grande cultore della moda, di conseguenza se si sente a suo agio a sfoggiare le pailettes ben vengano.

Negli anni siamo stati senza dubbio abituati a vedere i piloti di Formula 1 un po' più “abbottonati”, quindi vestiti solitamente fra il casual e lo sportivo, ma ultimamente, con l'avvento delle nuove generazioni e lo spettacolo in aumento, anche nel circus si sta diffondendo un certo spirito modaiolo.

Fra le mise più memorabili rimane comunque quella sfoggiata da Ayrton Senna in occasione della mitica prova della Honda NSX: il mito brasiliano si presentò in maniera molto casual con mocassini e calze bianche, per poi mettersi al volante della “Ferrari giapponese” e regalare una prestazione memorabile.