Casey Neistat lancia la Cyberbike, moto elettrica ispirata al Tesla Cybertruck

Del nuovo pick-up elettrico Tesla Cybertruck si è detto ormai qualsiasi cosa, chi invece ha sentito parlare della Cyberbike? È una moto elettrica presentata su YouTube da Casey Neistat.

Il celebre YouTuber, che quotidianamente prova dispositivi tecnologici di tutti i tipi, si è messo alla guida di questa nuova Cyberbike, costruita da Super 73, produttore attivo a Irvine, in California. Perché i ragazzi di Super 73 hanno scelto questo particolare nome? Beh semplice, perché le linee della loro moto elettrica possono in effetti ricordare quelle squadrate del pick-up di Elon Musk - a suo modo già diventato iconico e simbolo di una nuova mobilità a zero emissioni.



Il telaio della Cyberbike però non è in acciaio inossidabile come il truck, per alleggerire la struttura del veicolo si è optato per l'alluminio. Il riferimento al Cybertruck è infatti solo nelle forme, chiaramente una scelta di marketing in seguito al grande successo ottenuto dal mostro stradale che arriverà sul mercato nel 2022. Una tattica che ha senz'altro funzionato, visto che ha catturato l'attenzione di Casey Nestat (uno degli YouTuber più seguiti della piattaforma di Google) ed è arrivata fin sulle nostre pagine. Vi lasciamo dunque in compagnia del video, comprereste una moto elettrica con le sembianze di un Cybertruck?