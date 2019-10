I casellanti tornano a scioperare: stop al servizio dal 13 al 14 ottobre

I casellanti tornano a scioperare, è stato indetto uno sciopero nazionale che è partito ieri ed continuato anche durante la notte di oggi. Lo sciopero è stato promosso da Filt, Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. I casellanti parlando di una "grave rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale".

Contratto nazionale che, argomentano i promotori dello sciopero, sarebbe scaduto ormai da 10 mesi. I casellanti avevano scioperato già il 4 e 5 agosto, e il 25 e 26 agosto. Durante la giornata di ieri lo sciopero si è tenuto dalle 10 alle 14, e ancora dalle 18 alle 22.

A scioperare anche gli addetti agli impianti, alla sala radio e agli ausiliari alla viabilità, oltre che il personale addetto ai caselli. Gli aderenti sono pressoché la totalità dello staff delle concessionarie Fise Acap, mentre i dipendenti delle concessionarie Federretti (tra cui Autostrade per l'Italia) hanno aderito per uno sciopero di quattro ore.

Come sempre, Autostrade per l'Italia ha attivato ogni misura per garantire la continuità dei servizi, dai varchi con telepass e cassa automatica, che rimangono operativi anche durante le ore di sciopero, ad un rafforzo del personale dedicato ai servizi di viabilità, agli impianti e al monitoraggio del traffico.