Le case europee stanno producendo auto elettriche grandi e costose: 'Mancano le city car'

Solamente il 17% delle auto elettriche vendute in Europa nel 2023 è rappresentato da auto compatte, il Segmento B, tipicamente più economiche, un divario di ben 20 punti percentuali rispetto alle auto a combustione interna dello stesso segmento, che hanno una quota del 37%.

Una forbice che aumenta ulteriormente se si prende in considerazione solamente il mercato italiano, dove il segmento B costituisce il 20% del mercato elettrico, mentre le stesse vetture a combustione interna rappresentano il 47%.

Questo quanto emerge dalla ricerca realizzata da Transport & Environment (T&E), organizzazione europea ambientalista e indipendente, secondo cui le case automobilistiche del Vecchio Continente starebbero dando priorità alle auto elettriche grandi e costose.

A riguardo viene segnalato che fra il 2018 e il 2023, sono stati lanciati 40 modelli BEV nei primi segmenti, A e B, mentre 66 sono stati quelli di grandi dimensioni e di lusso, quindi D ed E, immessi sul mercato nello stesso lustro.

Sul totale delle vendite di auto elettriche nel 2023, il 28% (nel nostro Paese è del 29%), è rappresentato dal Segmento D, che è quello a cui appartiene anche la Tesla Model Y, di recente tagliata di prezzo in Italia, mentre le endotermiche vendute in quella fascia hanno un market share del 13%, che scende solo al 7 in Italia.

Da segnalare che dal 2015 al 2023 il prezzo medio di un'auto elettrica è cresciuto di 18mila euro, +39%, mentre in Cina è diminuito del 53%, un divario clamoroso, e ciò, specifica T&E: “è dovuto principalmente al fatto che i produttori europei si concentrano in modo sproporzionato sulle auto di grandi dimensioni e sui SUV, che comportano un sovrapprezzo”.

Andrea Boraschi, direttore di T&E per l'Italia, commenta: “Le case automobilistiche europee stanno frenando l’adozione dei veicoli elettrici da parte dei consumatori perché non immettono sul mercato modelli economicamente accessibili nei tempi e con le quantità necessari. La concentrazione sproporzionata dei produttori sui grandi SUV e sui modelli premium significa che abbiamo troppe poche auto di massa e prezzi troppo alti“.

Secondo Transport & Environment nel corso del 2024 saranno immesse sul mercato 42.000 auto elettriche a meno di 25mila euro, ma la cifra potrebbe aumentare tenendo conto che a luglio verrà svelata la nuova Fiat Panda che diverrà un B-SUV ma che sarà comunque low cost.

Per T&E sarà fondamentale per accelerare la diffusione delle green il processo di elettrificazione delle flotte aziendali: “Le auto aziendali – ha concluso Boraschi - sono il candidato perfetto per accelerare l’elettrificazione. Sono già fortemente sovvenzionate grazie agli sgravi fiscali e le aziende hanno spesso la forza finanziaria per investire nei veicoli elettrici. Ecco perché l’UE deve presentare una legge che copra un’ampia porzione del mercato delle corporate fleets, orientando i giganti del leasing e le aziende con grandi flotte di auto“.