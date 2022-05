Le case costruttrici adotteranno cablaggi più semplici e modulari per limitare la crisi

In Ucraina c’era la maggior parte di fornitori di cablaggi - e relativi supporti - per auto, ma con lo scoppio del conflitto russo-ucraino molti brand hanno avuto seri problemi di approvvigionamento, che in certi casi ha portato allo stop della produzione. Per questo si studiano nuovi cablaggi più semplici e modulari per facilitarne la produzione.

A dire il vero una delle prime mosse è stata quella di trovare nuovi fornitori ovviamente, come ha fatto Mercedes appoggiandosi ad una realtà messicana, ma sono state aperte nuove linee di produzione anche in altri paesi, come Tunisia, Polonia, Serbia e Romania.

In ogni caso il problema dei cablaggi resta, e non è da sottovalutare dato che le odierne vetture hanno metri e metri di cavi e fili nascosti al loro interno. Ricordiamo infatti che in media una vettura a motore termico dispone di circa 5 km di cavi, e in genere la produzione di tutto questo materiale richiede settimane di lavoro.

L’idea è quella di creare cablaggi più semplici così che possano essere assemblati in catena di produzione velocizzando tutto il processo, e che siano poi modulabili così da velocizzare anche il processo di montaggi sull’auto, ossia un sistema molto simile a quanto sta già facendo Tesla, che ancora una volta verrà presa come esempio da parte di altri costruttori.

Stando a quanto dichiarato da aziende del settore come Leoni, ci sono diversi costruttori che hanno iniziato a sviluppare in questo senso, tra i quali figura BMW, che ha già intenzione di tagliare il 30% dei costi di produzione con nuove batterie, e con un sistema di cablaggi più semplice avrebbe benefici ancora superiori.

Un’altra azienda del settore è CelLink, sita in California, che sta già producendo dei nuovi cablaggi modulari che stanno già utilizzando diversi produttori di auto elettriche, e il CEO dell’azienda, Kevin Coakley, ha dichiarato che un sistema di questo tipo viene consegnato in appena due settimane rispetto alle 26 settimane necessarie per un cablaggio convenzionale.