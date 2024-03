Le case automobilistiche USA che producono elettriche perdono 6.000 dollari ad auto

Inutile girarci intorno: chi ha pesantemente investito in auto elettriche, lo ha forse fatto troppo in fretta e ora ne sta pagando le conseguenze. Secondo un nuovo rapporto pubblicato negli Stati Uniti, ogni casa produttrice perderebbe 6.000 dollari per ogni EV venduto. Cerchiamo di saperne di più.

Il report è stato pubblicato dal Boston Consulting Group che afferma, senza peli sulla lingua, che i produttori di auto starebbero perdendo una marea di denaro a causa dei veicoli elettrici. Questi, sempre secondo il rapporto, non soddisferebbero appieno le aspettative dei consumatori, cosa che porterebbe le case a perdere dunque circa 6.000 dollari (poco meno di 5.500 euro al cambio) per ogni BEV venduta a 50.000 dollari. Andrew Loh, senior partner in ambito automotive del Boston Consulting Group, ha detto ad Automotive News: “Se i produttori non riusciranno a guadagnare con la prossima generazione di veicoli elettrici, qualcosa dovrà per forza di cose cambiare. Ciò che ci chiediamo però è: i produttori avranno la forza e il denaro per continuare su questa strada, aspettando che l’economia di scala faccia il suo corso abbassando i prezzi e quindi producendo profitti?”.

Alla domanda non può rispondere né Loh, né nessun altro in questo preciso momento. Ogni casa produttrice ha un approccio differente con le auto elettriche, tutti però - chi più, chi meno - sta risentendo delle vendite più basse in questo inizio d’anno. Su 3.000 consumatori intervistati dal BCG, il 40% ha dichiarato di voler acquistare un veicolo elettrico prossimamente, i requisiti per confermare l’acquisto però sono diventati piuttosto alti: si parla di 20 minuti di ricarica, circa 550 km di autonomia a un prezzo di 50.000 dollari. Stando ai dati attuali, secondo BCG negli USA solo la Hyundai IONIQ 6 soddisfa questi requisiti, la Tesla Model 3 è al secondo posto.

Gli utenti vorrebbero impiegare per una carica all’incirca 30 minuti, compreso il tempo necessario per raggiungere la colonnina, per questo motivo molti sono frenati. Le case produttrici hanno già la tecnologia per permettere ricariche estremamente brevi ma costa ancora troppo per stare su vetture accessibili, inoltre l’infrastruttura di ricarica non cresce allo stesso livello delle auto. Secondo Loh, le case produttrici possono convincere più clienti con batterie più dense (dunque più autonomia a parità di ingombro), motori elettrici che consumano meno e un software per la gestione della ricarica ottimizzato al meglio. Nonostante queste migliorie, il BCG ha calcolato una perdita stimata di 3.000 dollari per ogni EV da 50.000 dollari, dunque per raggiungere i pieni profitti la strada sarebbe ancora molto lunga.

Al momento si stima che le vendite di veicoli elettrici possano toccare quota 30% negli USA, quando i veicoli lanciati nei prossimi 12-18 mesi saranno a pieno regime come produzione, “Ci sono molte ragioni per credere che questo potrebbe non accadere” ha aggiunto Loh. È molto probabile che nei prossimi anni saranno le auto ibride a vendere maggiormente, del resto molti produttori stanno investendo la stessa quota sia in BEV che in Hybrid per i prossimi 5 anni di produzione. Riducendo tutto all’osso, è probabile che entro il 2030 non avverrà alcuna rivoluzione in campo automotive, tutto rimarrà più o meno stagnante finché i prezzi delle elettriche non crolleranno. Un primo importante crollo dei prezzi degli EV si attende già per fine 2024-inizio 2025, fare previsioni in questo preciso momento storico però equivale a provare a vincere la lotteria con un biglietto solo.

