Le case automobilistiche sanno esattamente quando decidete di accoppiarvi in macchina

Le case automobilistiche conoscono quasi alla perfezione i comportamenti degli automobilisti, persino quando si accoppiano. Questo quanto emerge dallo studio realizzato da Mozilla dal titolo “Privacy Non Included”, focalizzato appunto sui dati carpiti dalle aziende.

Lo studio, riguardante gli Stati Uniti, esamina da vicino le informazioni che le case automobilistiche raccolgono, quindi come queste vengono usate e quale sia il livello di privacy sui dati personali.

Non abbiamo dati certi, ma stando a quanto specificato da Carbuzz pare che Nissan e Kia raccolgano anche dati sulla vita ses*uale di guidatori. Non è ben chiaro come ciò avvenga ma questo è quanto emerso dal sondaggio, e cosa che appare abbastanza bizzarra.

Mozilla, per completare il suo studio, ha intervistato 25 marchi automobilistici, e quasi tutti hanno ricevuto l'etichetta di “privacy non inclusa”, rendendo l'industria automobilistica la peggiore dal punto di vista del trattamento dei dati, specifica la stessa Mozilla.

Fra i marchi intervistati vi si trovano BMW, Subaru, Jeep, Dodge, Volkswagen, Toyota, Ford, Audi, Honda, Chevy, Cadillac e Tesla. Renault è risultata essere quella più trasparente del gruppo, mentre Tesla quella peggiore in assoluto secondo quanto comunicato da Mozilla.

Su 25 marchi, inoltre, due terzi hanno ricevuto una valutazione negativa in merito all'utilizzo dei dati. Ma come vengono raccolte tutte queste info? Ogni veicolo moderno ha un microfono interno e una telecamera rivolta al conducente. L'auto sa inoltre cosa ascolti, dove ti trovi grazie alla navigazione, quanto tempo trascorri in un determinato posto, se utilizzi alcune funzioni e app, e via discorrendo.

Ne è emerso che l'84% dei marchi intervistati condivide i dati personali e li utilizza per marketing e ricerca. Solo il 76% ha ammesso di essere autorizzato legalmente, mentre il 56% ha spiegato di condividere le info con le forze dell'ordine anche senza una richiesta del tribunale.

Renault e Dacia sono risultate le migliori per quanto riguarda la privacy, e secondo Carbuzz ciò deriva dal fatto che le loro auto siano vendute solo in Europa, dove le regole sono molto più severe che negli Usa.

Il problema è che i dati sono accessibili anche agli hacker, che di recente si sarebbero introdotti in BMW, Hyundai, Ford e molte altre case automobilistiche. Per contrastare questo andazzo bisognerebbe evitare di connettere il proprio smartphone all'auto e nel contempo non introdurre info personali nel sistema di infotainment della vettura, anche se a volte risulta pressochè impossibile, pena il “blocco” della vettura stessa.

E la situazione potrebbe addirittura peggiorare visto che, secondo l'UE, dal 2024 diverrà obbligatorio introdurre un anti virus sulle auto: se da una parte ciò ci metterà al riparo da eventuali attacchi hacker, dall'altro rischia di costringerci a fornire ancora più info e a condividere nostre abitudini online.