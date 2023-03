Ecco quali sono le case automobilistiche che (per ora) hanno detto no all'elettrico

Nonostante l'ufficialità dell'Ue allo stop a benzina e diesel dal 2035, sono ancora molte le case automobilistiche che per ora non hanno presentato nemmeno un EV, un modello di auto 100% elettrico: l'elenco è composto da nomi di assoluto prestigio.

Se da una parte vi sono aziende che sono totalmente votate all'elettrico e che hanno anticipato i piani futuri totalmente green come Volvo, ma anche Mercedes, Audi, senza dimenticarsi di Volkswagen che ha annunciato la ID 1 che costerà addirittura meno di 20mila euro, dall'altra vi sono aziende che fino ad ora, forse per un po' di scetticismo, forse per mancata convenienza, o semplicemente per strategia commerciale, non hanno ancora commercializzato un'auto green.

L'elenco è composto da nomi molto altisonanti, a cominciare da Ferrari e Lamborghini. Le due fuoriserie italiane si sono per ora tenute a debita distanza dai motori a betteria, anche se ovviamente li hanno previsti nel loro futuro. Del resto si tratta di aziende che sono in compagnia di Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, McLaren e Bugatti, altre case ancora assenti dal mondo green.

In ogni caso Maranello dovrebbe entrare nel settore degli EV dal 2025, mentre per Lamborghini l'esordio dovrebbe arrivare già dall'anno prossimo. Discorsi simili anche per le altre case automobilistiche sopra menzionate mentre Bugatti sta andando controcorrente, non prevedendo alcun elettrico nei prossimi 10 anni.

Fra le aziende che mancano all'appello anche Land Rover, che comunque presenterà i suoi primi elettrici nel 2024, e lo stesso vale per Suzuki. Mancano all'appello anche Mitsubishi, Seat e Cupra, mentre in Italia i casi più emblematici sono quelli di Alfa Romeo e Lancia, anche se anche in questo caso nei piani dell'immediato futuro sono presenti diversi EV.

La casa di Arese dovrebbe entrare nel settore già dall'anno prossimo con un modello di cui si sa ancora ben poco. Lancia, invece, commercializzerà la sua prima Ypsilon elettrica dal 2026.