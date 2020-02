Le case automobilistiche rischiano una sanzione da 14.5 miliardi di euro

Le regole sulle emissioni di CO2 dell'UE impongono ai produttori di automobili di bilanciare le auto a motore termico con la vendita dei veicoli ad impatto moderato o zero. Esiste un valore massimo della media di CO2 producibile dal totale dei veicoli circolanti di un brand. Superato questo, scattano sanzioni da lacrime e sangue.

Un asso nella manica dei brand sono proprio le auto elettriche, che con le loro emissioni di CO2 a zero permettono di controbilanciare i veicoli più inquinanti, abbassando la media, ed evitando quindi di superare i valori massimi consentiti. Peccato che quasi tutti i produttori d'auto non stiano vendendo il numero di auto elettriche che si erano prefissati.

Secondo PA Consulting c'è il serio rischio che nel 2020 le 13 più grandi aziende automobilistiche si becchino, cumulativamente, sanzioni per un totale di 14.5 miliardi di dollari. Una batosta che rischia di fare davvero male ai big dell'automotive.

Da una parte non si vendono abbastanza EV, dall'altra i produttori stanno vendendo SUV a manetta. Uno dei produttori più in difficoltà è Mercedes-Benz. "Tutti i produttori rischiano di non raggiungere gli obiettivi che si erano dati per il 2021", si legge in un report di PA Consulting.

L'unico brand che sembra avere i numeri per poter rispettare i limiti imposti dall'UE sembra essere Toyota. Il brand giapponese non vende auto 100% elettriche, ma è il leader nel settore delle ibride. PA Consulting si aspetta che le ibride (mild e PHEV) rappresenteranno il 71% del portfolio europeo di Toyota nel 2021.

Eppure l'assenza di veicoli elettrici mette comunque a rischio Toyota, che rischia di trovarsi in difficoltà per gli obiettivi fissati dall'UE per il 2025. L'UE vuole ridurre le emissioni di CO2 del 30% entro il 2030.

Ovviamente nello studio non si fa menzione di Tesla, per ovvie ragioni: Tesla produce solo auto ad emissione zero. Il rischio di sanzioni semplicemente non esiste.