Niente casco ma obbligo di frecce: come cambiano le regole per i monopattini elettrici

Il Codice della Strada potrebbe presto subire importanti cambiamenti. Questo grazie al Decreto Legge Infrastrutture già approvato alla Camera, che ora continuerà il suo iter parlamentare. Andiamo a scoprire cosa c'è scritto nel testo in merito ai monopattini elettrici.

La velocità massima dei nostri amati mezzi elettrici a due ruote potrebbe essere ridotta a 20 km/h dagli attuali 25 km/h. Chi invece continuerà a sbloccare la potenza di questi veicoli, superando i limiti concessi dalla legge, rischierà la confisca del mezzo. Nel testo figura anche l'obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità dovute al meteo (norma in realtà già in vigore, per saperne di più: come guidare un monopattino elettrico), tenendo accese le luci del monopattino che dovrà anche avere frecce direzionali (questa sì che è una grande novità) e una luce posteriore di stop.

Non ci sarà invece l'obbligo del casco, che dovrà essere indossato solo dai minorenni, così come salta l'assicurazione sulla responsabilità civile, che continuerà a essere obbligatoria per le società di sharing. Il Governo vuole poi rimediare alla sosta selvaggia dei monopattini, costruendo delle aree di sosta apposite.

Andare in due sullo stesso monopattino continuerà a essere vietato, così come installare sedili oppure andare oltre i 500 W di potenza. Non si potrà viaggiare inoltre su strade con limite oltre i 50 km/h, possiamo dunque dire che il nuovo testo porta più conferme che novità. Ci sono poi due punti su cui il Governo dovrà fare chiarezza: non sappiamo se le modifiche (pensiamo alle frecce direzionali, con Nilox che le ha già installare sul suo nuovo monopattino M1) saranno attive anche su mezzi esistenti, che dunque andranno adeguati, oppure se riguardano monopattini di nuova fabbricazione. Il secondo punto invece riguarda l'obbligo del doppio freno (anteriore e posteriore) e la luce di stop, questa comunque già presente sui modelli esistenti.