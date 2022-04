Casco obbligatorio per tutti in monopattino: il Tar boccia il provvedimento di Firenze

I monopattini elettrici sono veicoli smart con cui girare spensierati nelle nostre città, anche se ovviamente bisogna sempre fare attenzione alla strada. Sul fronte della legge però le cose sono estremamente meno spensierate: a Firenze la questione è arrivata al Tar e potrebbe scomodare il Consiglio di Stato.

Ecco cos'è successo: il sindaco di Firenze ha emanato un provvedimento dirigenziale lo scorso 28 agosto 2021 in cui si affermava che il casco era obbligatorio anche per gli over-18, un caso unico in Italia che va contro la legge nazionale in materia di monopattini, che prevede il casco obbligatorio solo per i minorenni (le nuove regole sui monopattini elettrici del 10 novembre 2021).

Un provvedimento a cui le società di sharing non si sono piegate e hanno trascinato il Comune al Tar della Toscana, che ora ha emesso una sentenza. Il Tar ha accolto pienamente il ricorso avanzato da una società di sharing contro il provvedimento del Sindaco Nardella, che ora dovrà fare un passo indietro. La motivazione? Il Comune di Firenze "non ha la competenza normativa" in materia di sicurezza stradale.

Immediata la risposta del sindaco di Firenze, che ha detto: "Prendiamo atto della decisione ma andremo avanti con la nostra battaglia, perché per noi la sicurezza stradale viene prima di tutto. Quando ci sono vite umane in gioco abbiamo il dovere di fare tutto ciò che ci è possibile per preservarle. Stiamo preparando l'appello al Consiglio di Stato."