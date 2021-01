Il casco sui monopattini elettrici diventa obbligatorio per tutti a Firenze

Se seguite le nostre pagine, sapete bene quanto abbiamo a cuore la micromobilità elettrica, formata anche dai monopattini elettrici. In merito esistono già oggi delle regole ben precise perché vengano guidati in sicurezza, c’è però un dettaglio che ancora manca: il casco è obbligatorio soltanto per i minorenni. A Firenze però le cose sono diverse.

Sul territorio comunale della città toscana dal prossimo 1 febbraio 2021 sarà obbligatorio l’uso del casco sui monopattini elettrici anche per i maggiorenni. Per il momento dunque si tratta di una disposizione locale, voluta fortemente dal sindaco della città, non è escluso però che in un prossimo futuro l’idea venga estesa a carattere nazionale - con il nostro supporto, lo diciamo da tempo che il casco sarebbe di sicuro un’arma in più per la sicurezza.

Chi vi scrive ha avuto un incidente in monopattino e l’uso del casco avrebbe di certo diminuito i danni e il rischio generale, da allora non usciamo più senza, qui vi abbiamo anche consigliato cinque modelli da acquistare. Tornando a Firenze, una nuova ordinanza del sindaco ha stabilito che “anche per i conducenti maggiorenni di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, circolanti sulle strade comunali del proprio territorio l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo”. Per i monopattini non ci sono caschi specifici ma i normali caschetti da bici andranno benissimo.