Casco McLaren-Honda di Ayrton Senna venduto per oltre 100.000 dollari

Un casco indossato ed autografato nientedimeno che da Ayrton Senna, leggendario pilota di Formula 1, è stato venduto ad un'asta online per l'incredibile cifra di 102.000 dollari.

Stando a quanto riportato, il pilota brasiliano tre volte campione del mondo della massima categoria automobilistica, l'avrebbe indossato durante l'incredibile stagione del 1988, la quale lo ha visto battagliare con il compagno di squadra Alain Prost, e infatti entrambi facevano parte del team McLaren-Honda. La coppia dominò incontrastata per tutto l'anno e le monoposto MP4/4 si aggiudicarono tutti i Gran Premi a disposizione tranne uno, portando a casa una somma punti totale non lontana dalla perfezione. Senna alla fine ne emerse trionfante con 90 punti, a fronte degli 87 ottenuti da Prost, e si aggiudicò il suo primo Titolo Mondiale.

Chiaramente il suo casco è diventato iconico, e per alcuni collezionisti ha un valore astronomico. Alcuni offerenti online hanno rilanciato fino a raggiungere la pazzesca somma di 102.000 dollari Lunedì, sfondando le stime fatte in precedenza per l'oggetto da RM Sotheby's, che si attestavano tra i 50.000 e gli 80.000 dollari.

Tra l'altro la stessa casa d'aste non ha potuto confermare con certezza l'autenticità della firma che "si crede essere autentica", ma al momento non ci sono prove inconfutabili. Comunque, anche se l'autografo si rivelasse contraffatto, non rimuoverebbe il valore storico ed inestimabile del casco, vero e proprio cimelio del mondo dei motori. Purtroppo però non potrà esser utilizzato in gara, dato che le certificazioni di sicurezza sono scadute ormai qualche decennio fa.

Per chiudere restando in tema Formula 1 vi informiamo dell'asta riguardante il mostruoso V10 a bordo delle Ferrari F2002 di Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Con tale motore si raggiunsero picchi di potenza a combustione interna mai raggiunti, e infatti le norme paiono allontanarsi ancora di più da quella direzione, visti i traguardi appena posti per il raggiungimento del "carbon neutral" entro il 2030.