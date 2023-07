Il nuovo casco Ekoï Aerodinamica disegnato da Pininfarina: debutto al Tour de France

Bici ed e-bike sono sempre più popolari in Europa e non è un caso che i produttori di caschi stiano facendo uscire prodotti sempre migliori e avanzati. Abbiamo già visto il nuovo casco Abus per e-bike, oggi invece vi mostriamo il casco Aerodinamica sviluppato da Ekoï e Pininfarina.

Con non poco orgoglio Ekoï, il marchio di attrezzature da ciclismo, ha presentato il suo nuovo casco Aerodinamica il giorno della Grande Partenza del Tour de France (con Continental che fornirà pneumatici a 6 squadre). Un prodotto disegnato dalla famosa casa Pininfarina che celebra a suo modo la leggendaria Lancia Aprilia Pininfarina del 1936, una delle prime auto in assoluto progettate da Battista Pinin Farina.

Ekoï non ha voluto accettare compromessi sul fronte dell’eleganza e delle prestazioni: abbiamo infatti un casco dalle curve pronunciate e lungamente studiate all’interno della galleria del vento di Pininfarina. La scelta dei colori invece pesca dal mondo racing, senza dimenticare ovviamente tutte le ultime innovazioni in materia di sicurezza.

Tecnicamente il casco Ekoï Aerodinamica integra 4 inserti della tecnologia Koroyd, costituita da una struttura a nido d’ape di lunghi tubi sottili termosaldati tra loro e composta per il 95% da aria. Le pareti dei tubi sono tra le più sottili al mondo e si schiacciano in modo regolare in caso di impatto, assorbendo l’energia cinetica dell’urto sulla parte frontale e laterale del casco.

Un prodotto di alta gamma che sarà utilizzato da ben quattro squadre del Tour de France, ovvero Israël-Premier Tech, Lotto-Dstny, Arkéa-Samsic e Fidicos. In basso potete leggere le caratteristiche tecniche del casco, che sarà disponibile a un prezzo di circa 250 euro. Nelle foto il ciclista Caleb Ewan fotografato da Bastien Lemaire.