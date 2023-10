I nuovi caschi Nolan 2024: dal primo flipback del marchio all'X-804 RS Ultra Carbon

Il 2024 sarà un anno di svolta per Nolan, la celebre marca di caschi rigorosamente Made in Italy. Svolta che in realtà è già iniziata con l’annuncio di quattro nuovi modelli e l’assorbimento dei marchi Grex e X-Lite: da ora ci si focalizzerà solo su Nolan.

Se siete curiosi di capire come viene realizzato un casco Nolan siamo stati all’interno degli impianti del marchio, a Brembate di Sopra, dove l’azienda produce e assembla ogni suo prodotto. A breve inoltre inizierà la produzione dei nuovi modelli 2024 a partire dal N60-6 Sport. Parliamo di un casco integrale in policarbonato per gli appassionati più giovani, dotato di un ampio spoiler posteriore e di un design a dir poco accattivante. Non manca il sistema di ventilazione Airbooster Technology, la visiera inoltre è ultrawide antigraffio disponibile in versione clear, dark green, dark smoke, iridium orange, cosmic iridium blue, metal silver e metal gold. La tecnologia Pinlock evita che la visiera si appanni durante l’uso, mentre il sistema EA - Eyewear Adaptive promette il massimo comfort anche a chi utilizza gli occhiali. Disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, con 6 calotte interne e 2 calotte esterne, il nuovo N60-6 Sport ha un prezzo consigliato che va da 249,99 euro a 279,99 euro. Sarà disponibile da ottobre 2023.

Nolan ha poi aggiornato un modello leggendario: l’N100-6 con mentoniera apribile Dual Action e dotato della funzione LPC - Liner Positioning Control per una vestibilità ottimale. Non mancano poi le tecnologie Top Clima Comfort con tessuto eco-sostenibile e cuffia con struttura a rete, una visiera ultrawide e antigraffio, la tecnologia Pinlock e la compatibilità con il sistema di comunicazione N-COM. Disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, con 6 calotte interne e 2 calotte esterne, il nuovo N100-6 ha un prezzo che va da 399,99 euro a 529,99 euro e sarà disponibile da febbraio 2024.

Novità 2024 particolarmente accattivante è anche l’N120-1 con tecnlogia Flipback. È il primo casco Nolan di questo tipo, con mentoniera che si può aprire in posizione superiore oppure posteriore, per un comfort assoluto. Adatto per i viaggi a medio e lungo raggio, questo casco è dotato di tecnologia Dual Action, Airbooster Technology, LPC - Liner Positioning Control, Top Clima Comfort, tecnologia Pinlock, Microlock visiera ultrawide scratch-resistant e fog-resistant, con protezione UV fino a 400 nm. Disponibile dalla 2XS alla 3XL, con 6 calotte interne e 2 calotte esterne, l’N120-1 costa da 369,99 euro a 469,99 euro. Sarà disponibile da novembre 2023.

Chiudiamo infine con un casco top di gamma adatto alla pista e alle alte prestazioni: il nuovo X-804 RS Ultra Carbon eredita le ottime caratteristiche dell’X-803 e le porta a un livello superiore. È dotato di Nolan Emergency Release System per rimuovere velocemente i cuscinetti dei guanciali anche quando il casco è indossato, abbiamo poi il Safety Visor Lock, la visiera piatta e ultrawide resistente ai graffi e dotata di Pinlock antiappannamento. Le imbottiture sono Carbon Fitting Racing Experience realizzate con filamenti di carbonio attivo, non mancano poi il Liner Adjustable Fitting che consente la regolazione della cuffia e il Racetrack Aerodynamic Spoiler, sviluppato in collaborazione con i piloti ufficiali Nolan. Il casco X-804 RS Ultra Carbon ha un prezzo consigliato che va da 649,99 euro a 899,99 euro: sarà disponibile da novembre 2023.