I caschi HJC dedicati a Sonic, alla Marvel e alla DC a EICMA 2022: sono spettacolari

A Rho Fiera Milano ha aperto ai giornalisti EICMA 2022, la grande fiera del ciclo e del motociclo che da giovedì 10 novembre accoglierà anche il pubblico. Ebbene all'evento milanese c'è anche HJC Helmets, la nota casa produttrice di caschi: guardate le nuove collezioni ispirate a Sonic, ai personaggi Marvel, DC e Call of Duty.

La collezione dedicata al porcospino blu di SEGA, Sonic ovviamente, è l'ultima arrivata in ordine di tempo, una novità 2023 che i visitatori di EICMA potranno toccare con mano per la prima volta. Il nuovo casco HJC di Sonic The Hedgehog si potrà avere a un prezzo di 629,90 euro. Esattamente come le altre serie realizzate in collaborazione con Marvel, DC e Call of Duty, si tratta di caschi premium RPHA11 che includono una composizione di calotta con prestazioni antiurto migliorate, pur garantendo un altissimo comfort.

È un casco leggero protettato sia per la strada che per la pista da HJC Premium Integrated Matrix (P.I.M. Plus), che incorpora anche materiali di rinforzo tra cui carbonio e un mix ibrido di carbonio-vetro per una maggiore protezione e durata. L'RPHA 11 di HJC è disponibile nelle taglie dalla XS alla 2XL e include una visiera scura, il pinlock e una garanzia di 5 anni.

Fra i caschi speciali realizzati da HJC abbiamo adorato fra quello dedicato al Joker, disponibile a 599,90 euro, quello dedicato a Carnage, sempre a 599,90 euro, e infine a Venom. Anche il casco dedicato a Due Facce è assolutamente imperdibile. Qual è il vostro preferito?