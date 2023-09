Questa casa ha una Ferrari in salotto e se volete acquistarla è in vendita

Questo cottage a Nieuwerbrug aan den Rijn offre un incentivo insolito per attirare potenziali acquirenti: una vera Ferrari nella sala da pranzo. Tecnicamente, la Ferrari California nera si trova in un garage separato, ma è visibile dalla sala da pranzo attraverso una parete di vetro.

L'auto non è solo un pezzo d'arredamento, ma è inclusa nel prezzo della casa, il che è notevole considerando che una Ferrari simile sul mercato delle auto usate potrebbe costare almeno centomila euro.

Il prezzo totale della casa è di poco meno di 1,4 milioni di euro e include non solo la Ferrari, ma anche uno sloop, probabilmente un'imbarcazione. Questa offerta insolita potrebbe certamente attirare l'attenzione degli acquirenti interessati a una casa con un tocco automobilistico unico.

La casa offre uno spazio generoso con un'ampiezza totale di 900 metri cubi ed è dotata di quattro camere da letto, due bagni, quattro servizi igienici e un garage per (altre) due auto. Oltre alla sorprendente inclusione di una Ferrari e uno sloop, questa residenza speciale ha persino il suo sito web chiamato "VillaFerrari" dove è possibile osservare con cura ogni dettaglio dell'abitazione (compresa la Ferrari).

Immaginate di possedere un esemplare unico di Ferrari 250 GTO dal valore vicino ai 60 milioni di dollari e vedere che prende fuoco in pista davanti al vostro sguardo impotente; è ciò che è successo a Goodwood, in Regno Unito.

Per le ultime novità in casa Maranello, è stata avvistata la F-250 camuffata per delle prove su strada. La nuova Hypercar Ferrari dovrebbe fare il suo debutto tra non molto tempo.