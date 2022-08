Questa casa è stata colpita da auto in corsa ben 23 volte: il proprietario è disperato

Ray Minter ha una casa sita in uno sfortunato angolo di un trafficato incrocio di San Jose, in California, e da quando è stata creata l’Interstate 680, nel 1970, sono iniziati i problemi. L'uscita dell’autostrada sfocia in quell’incrocio e le auto in corsa puntano proprio verso la casa, che da allora è spesso vittima di incidenti.

Fino ad oggi la casa è stata colpita ben 23 volte da auto uscite di strada per i motivi più disparati, e in quattro circostanze le auto hanno distrutto l’abitazione fermandosi nella cucina. Uno degli incidenti più gravi è successo invece nel 2016, quando un SUV è piombato contro la casa distruggendo il garage dell’abitazione e l’auto che ci sostava.

Infatti oltre ai notevoli danni procurati alla casa, nel corso degli anni Ray ha perso anche tre vetture, andate completamente distrutte a seguito degli incidenti (guardate questa Lamborghini Aventador SVJ distrutta da un camion finto nel parcheggio di casa). Secondo il proprietario la maggior parte delle volte le carambole sono dovute alle vetture che dalla corsia centrale devono girare a destra, occupando quindi il centro dell’incrocio diventando spesso vittime a loro volta di coloro che arrivano a gran velocità dall’uscita dell’autostrada (in questo incrocio un incidente clamoroso ha coinvolto tre SUV e sfiorato un passante).

Nonostante aver denunciato più volte la situazione, nulla è stato fatto negli ultimi 50 anni, così Ray ha iniziato a difendersi da solo come meglio ha potuto, spendendo più di 30.000 dollari nel lavoro: ha piantato dei tubi in acciaio interrati di fronte casa, ha eretto muretti di mattoni e posto grosse pietre nel giardino per rallentare la corsa di eventuali veicoli che possano piombare contro la sua dimora. E per fortuna all’interno della famiglia Minter nessuno è rimasto mai coinvolto o ferito in uno dei tanti incidenti.

E dopo tutti questi anni forse la situazione sta iniziando a cambiare: la città ha richiesto una sovvenzione federale per i trasporti di 40 milioni di dollari per apportare miglioramenti a Jackson Avenue, inclusa l'area vicino alla casa di Minter.