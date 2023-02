La Casa Bianca chiede aiuto a Elon Musk per espandere e potenziare la rete di ricarica

Il presidente Biden spinge sulla mobilità elettrica, con l’obiettivo di avere più auto elettriche che tradizionali entro il 2030, ma per raggiungere tali obiettivi è necessaria anche un’ottima rete di ricarica, possibilmente in tempi brevi. Per questo motivo la Casa Bianca sta chiedendo l’aiuto di Elon Musk e dei suoi Tesla Supercharger.

Stando a quanto dichiarato da Teslarati, Elon Musk avrebbe incontrato John Pdesta e Mitch Landrieu per parlare proprio della potenziale apertura a tutti, dei Supercharger, e secondo il The Washington Post l’amministrazione Biden spera di convincere Mr. Musk ad accettare di aprire la sua rete agli altri costruttori. In questo modo avrebbe subito accesso ad uno dei punti di forza del marchio Tesla, ovvero la rete Supercharger che al momento è la più prestante e la più diffusa, specialmente oltreoceano.

Questa mossa diventerebbe quindi parte fondamentale dell’espansione dell’infrastruttura EV americana, e parte dei fondi destinati a questo scopo potrebbero quindi finire nelle mani di Tesla, che a quel punto potrebbe ampliare ulteriormente l’offerta di punti di ricarica, e otterrebbe un guadagno ulteriore da tutti i clienti che non sono parte del marchio di Palo Alto.

Per il momento non si hanno ulteriori dettagli sull’incontro, e manca una dichiarazione da parte di Tesla, dunque bisogna attendere di vedere quali saranno i risvolti di quest’incontro, ma intanto ricordiamo che Tesla è al lavoro sul “Magic Dock” per i Supercharger, ovvero un connettore CSS che permette la ricarica di tutte le auto EV non Tesla.