Una casa d'aste vuole vendere questa Fiat 500L a più di 50.000 euro

La mitica Fiat 500L è ormai fuori produzione, non viene più venduta sul sito del marchio torinese, eppure il mercato dell’usato è pieno di modelli - con prezzi che partono da poche migliaia di euro. Tuttavia la Fiat 500L che vedete nelle immagini potrebbe valere fino a 90.000 euro: perché?

Il particolare veicolo è spuntato sul sito della nota casa d’aste RM Sotheby’s, che conta di venderlo tra i 45.000 e i 90.000 euro. Parliamo ovviamente di un prezzo fuori misura per una normale 500L, il modello ha infatti una particolarità: è stato utilizzato da Papa Francesco nel 2015, durante una visita negli Stati Uniti. Il veicolo in questione è stato utilizzato per la tappa di New York, fornito ovviamente da Fiat-Chrysler. Per gli spostamenti del Papa si aveva bisogno di un’auto comoda ma non troppo vistosa, si è dunque pensato di offrirgli una 500L dotata di tutti i comfort.

Dopo la visita statunitense di Papa Francesco, la vettura è stata utilizzata da Monsignor Robert Ritchie e ha persino partecipato a una parata di San Patrizio nel 2016. Pur essendo passati quasi 10 anni, a oggi la vettura risulta in condizioni perfette, alla pari della visita del Papa. Con lei sono stati percorsi soltanto 1.244 km, altro motivo per cui il prezzo d’asta è schizzato verso l’alto. Attualmente il veicolo si trova in Ontario, Canada, e viene venduto senza prezzo di riserva.

Mentre la 500L andava in pensione, Fiat pensava a lanciare la nuova 600e elettrica, vettura che nei primi 3 mesi del 2024 ha venduto poco più di 200 unità. (Foto cover: Darin Schnabel per RM Sotheby's)

