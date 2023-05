carVertical si aggiorna e avverte: pochi italiani controllano la storia di un'auto usata

Su queste pagine siamo amici di lunga data con carVertical, la piattaforma che ci aiuta a capire se un'auto usata è stata tenuta in maniera impeccabile nel suo passato oppure nasconde problemi come incidenti, km scalati ecc. Ebbene oggi il portale preannuncia importanti novità in arrivo e lancia uno studio dedicato esclusivamente all'Italia.

carVertical sta lavorando a una corposa campagna di rebranding, introducendo un nuovo look e grandi cambiamenti di prodotto. La piattaforma ha guadagnato un nuovo logo, una nuova combinazione di colori e un restyling completo dei caratteri del marchio per mettersi al passo coi tempi. La novità più importante però riguarda i rapporti sullo storico dei veicoli, completamente rimodellati. Ma arriviamo a ciò che è successo nel 2022 in Italia, uno dei principali mercati per carVertical.

Secondo i dati della piattaforma, nel nostro Paese 1 auto su 9 presenta una manomissione del chilometraggio, dunque è molto importante difendersi dalle truffe che circolano. Nonostante questo solo il 28% degli automobilisti in Italia sa cos'è un VIN (il numero identificativo di ogni automobile) e controlla la storia di un'auto usata prima dell'acquisto. Tra i vari Paesi analizzati è uno dei numeri più bassi, significa che molti nostri connazionali si affidano alla fortuna quando acquistano una vettura usata. Il rischio però è purtroppo molto alto, visto che la metà degli italiani spende più di 10.000 euro per acquistare una vettura di seconda mano.

"Per rendere più trasparente il mercato dei veicoli usati in Italia, dobbiamo raggiungere un pubblico più ampio, non solo quello degli appassionati di motori e di tecnologia. Per farlo, stiamo migliorando il nostro aspetto e approntando importanti aggiornamenti alla nostra app e allo stesso rapporto storico dell’auto. Non smetteremo mai di amare la nostra comunità di appassionati, ma la missione di carVertical è rendere il mercato dei veicoli usati sicuro e attraente anche per l’automobilista comune, che potrebbe non essere interessato agli aspetti tecnici delle auto", ci ha detto Rokas Medonis, CEO di carVertical.

carVertical ci aiuta da anni a controllare lo storico delle auto usate, ora però - come abbiamo anticipato - potremo avere rapporti ancora più dettagliati con maggiori spiegazioni sui record di dati, oltre a grafici informativi e consigli. "Vogliamo rendere il rapporto un'esperienza più visiva, aiutando gli utenti a prendere decisioni più rapide sui veicoli a cui sono interessati. Inoltre, il nuovo design ci aiuterà a preparare la strada per nuovi tipi di informazioni in futuro", ha aggiunto Medonis.

Il rapporto di carVertical è stato dunque aggiornato assieme al blog, alle grafiche e alle app, sia per iOS che Android, che sono state completamente riprogettate. "In qualità di leader di mercato, quando si tratta di innovazione, miriamo ad aprire un percorso verso la trasparenza che tutti possano seguire", ha concluso Medonis.

Sempre grazie a carVertical siamo inoltre capaci di sapere quali sono solitamente le auto più danneggiate in Italia.