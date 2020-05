Questo cartellone con una Toyota Supra è in piedi da 27 anni: come mai?

In questo momento Toyota è impegnata nella promozione dell'ultima e recentissima generazione di Toyota Supra nel mentre sotto traccia è concentrata nello svilupparne numerose varianti. Contemporaneamente negli Stati Uniti è ancora presente un cartellone pubblicitario figurante la prima generazione di Supra, e dietro a questo fatto c'è una storia davvero interessante.

Nel caso in cui vi trovaste a guidare sulla Highway 101 di San Francisco difficilmente non notereste un enorme cartellone pubblicitario rappresentate una Toyota Supra e datato 1993. A quasi trent'anni dalla sua installazione sono in molti a chiedersi cosa ci faccia ancora lì, e i ragazzi di The Drive hanno trovato la risposta.

Il cartello è attualmente di proprietà di Clear Channel Outdoor, un'azienda statunitense che lavora su tutto il territorio. The Drive ha contattato il presidente regionale della compagnia Bob Schmitt, il quale ha specificato che il cartellone fu dipinto a mano agli inizi degli anni '90, e la particolare Supra fu l'ultima riprodotta in quel modo, poiché nuove tecnologie presero in seguito il sopravvento. La compagnia decise quindi di lasciare lì la Supra come riferimento per spot futuri invece che sostituirla spendendo altri soldi.

Schmitt ha poi aggiunto che gli impiegati oggi ci mettono circa due ore a sostituire le rappresentazioni pubblicitarie adesive, e succede molto spesso. Di base alcune volte l'anno è possibile vedere l'iconica Supra mentre gli addetti sostituiscono un adesivo con un altro il quale andrà poi nuovamente a ricoprirla, ed ecco spiegato il mistero. Questo succede per poche ore ogni anno e alcuni fortunati hanno ancora la possibilità di ammirare un disegno vecchio di 27 anni.

A proposito di Supra, ecco le differenze sonore tra la GR Supra da 2,0 litri e quella da 3,0 litri: il video esplicativo. Infine, tanto per restare in tema e prima di lasciarvi al post Instagram in fondo, vi informiamo della presentazione riguardo la Toyota Supra RZ 2021 in verniciatura Blue Horizon.