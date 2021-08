Carsifi: Android Auto Wireless su dispositivi non compatibili a meno di 80 euro

Negli ultimi tempi Google ha investito pesantemente su Android Auto wireless, lavorando per far funzionare il suo sistema per auto senza fili su smartphone di ultima generazione. Tuttavia non tutte le auto e gli smartphone sul mercato sono compatibili, esistono infatti soluzioni alternative come Carsifi.

Non è la prima volta che vi parliamo di prodotti di terze parti utili a far funzionare Android Auto in modalità wireless - in quei casi dove ovviamente il sistema non funziona con la strumentazione di default. Qualche mese fa abbiamo ad esempio visto l’arrivo sul mercato di AAWireless, oggi invece ci occupiamo di Carsifi - un dispositivo che per certi versi riprende il funzionamento proprio di AAWireless.

La grande differenza fra i due è che Carsifi è in grado di connettere e alternare due dispositivi diversi premendo semplicemente un pulsante. Per fare questo esiste infatti un tasto fisico sul dispositivo, che inoltre gode di una modalità sperimentale capace di far funzionare Android Auto Wireless anche con dispositivi più datati con Android 6, 7 e 8.

Insomma, se per far funzionare Android Auto wireless in maniera “ufficiale” abbiamo bisogno di un’auto compatibile e di uno smartphone aggiornato all’ultima versione con WiFi a 5 GHz, con Carsifi il range di compatibilità si allarga clamorosamente, anche se il prodotto si trova attualmente su Kickstarter e non è in vendita su canali ufficiali. Unico requisito: la vettura deve supportare Android Auto via cavo.

L’obbiettivo di finanziamento è stato raggiunto in pochissimo tempo e ora si pensa già alle prime consegne, previste nel novembre del 2021. Il suo prezzo base è ora di 89 dollari (76 euro), con uno sconto del 10% su quello che sarà il suo costo definitivo al dettaglio. L’offerta da 79 dollari con il 20% di sconto è purtroppo terminata.