Carscoops ha spiato la Porsche Panamera del 2021: ecco le immagini

Porsche sta attraversando un periodo di transizione, che molto probabilmente al suo culmine porterà ad una gamma quasi completamente elettrica, sulla falsariga di quanto mostrato dalla Porsche Taycan. Ma adesso arrivano nuove informazioni visive sulla rivisitazione della Panamera, una delle vetture più spaziose della line-up.

E' in fase di test da un pezzo ormai, e non si tratta delle primissime foto rinvenute, ma certamente delle più chiare e dettagliate. Ad un occhio poco allenato il refresh potrebbe sembrare quasi inconsistente, ma osservando da vicino noterete molte modifiche, come quella inerente il paraurti anteriore in stile 992, e i fari posteriori dalle forme nuove.

Alcune parti dell'esterno sono ancora camuffate, indizio che la casa tedesca non ha ancora intenzione di mostrarla ufficialmente ma, per fortuna, gli interni non lo sono. Quindi è visibile il nuovo volante, con razze differenti e meno bottoni, ma tutto il resto pare quasi identico al modello attualmente sul mercato, anche se non saremmo affatto sorpresi dal notare aggiornamenti al sistema di infotainment, oppure l'aggiunta di qualche diversa personalizzazione della tappezzeria.

Sotto al cofano della Panamera attuale troviamo un motore V6 da 2,9 litri e 325 cavalli, un altro simile che però offre 434 cavalli e infine un V8 da 4,0 litri capace di 454 cavalli, abbinato alla variante GTS. La versione E-Hybrid invece mescola al V6 un motore elettrico, per un totale di 456 cavalli e, la versione S della E-Hybrid ne raggiunge addirittura 671. Adesso ci si attende che Porsche aggiorni cambio e alcuni motori, anche e soprattutto per tenere basse le emissioni.

La presentazione ufficiale come detto non avverrà a breve, infatti secondo i rumors potrebbe avvenire al Salone di Ginevra 2020 che si terrà il prossimo Marzo, state all'erta. Ovviamente, nel frattempo date una bella occhiata alla galleria in calce.

Per concludere, sono arrivati nuovi rumors riguardanti Porsche Cayman e Boxter: la loro potenza complessiva ammonterà a 400 cavalli?