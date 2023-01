Carscoops immagina così il VW ID. California: la versione camperizzata dell'ID. Buzz

A giudicare dalla velocità con cui l’ID. Buzz è andato sold-out, Volkswagen ha fatto centro col suo van in versione elettrica, ma gli amanti di questo segmento sono già impazienti di scoprire come sarà la versione più “abitabile” dell’ID. Buzz, ovvero quella con l’appellativo California.

I colleghi di Carscoops, e in particolare l’illustratore Jean Francois Hubert, hanno pensato bene di renderizzare la loro idea, fornendo poi tutte le informazioni più importanti e attualmente note sull’ID. California, perché è così che si chiamerà. L’arrivo della versione ‘camperizzata’ dell’ID. Buzz è dunque da attendere per la seconda metà di questa decade, probabilmente intorno al 2026, ma il reveal del nuovo modello dovrebbe arrivare con largo anticipo.

L’ID. California si baserà sulla piattaforma con passo allungato dell’ID. Buzz, attesa nei primi mesi del 2024, dunque non è scontato sperare in un eventuale reveal sul finire dello stesso anno. Rispetto al ‘pulmino’ standard - e come avviene sui modelli a motore termico - l’ID. California sarà caratterizzato dalla presenza del tetto ripiegabile, che una volta in sosta permette di alzare il soffitto così da permettere agli occupanti di stare in piedi all’interno della “zona living”, e offrendo così un letto matrimoniale rialzato per la notte.

Inoltre non manca un tendalino retrattile montato su un lato del veicolo, che permette di ampliare la zona vivibile contando anche sulla presenza di tavolino e sedie, nascosti all’interno del portellone del bagagliaio. All’interno poi c’è un mobiletto che offre un piccolo lavandino, un piano cottura, un frigo, diversi vani dove riporre gli utensili da cucina e l’abbigliamento, e gli immancabili serbatoi per l’acqua e per il gas.

Infine, trattandosi della versione a passo lungo, dovrebbe ospitare un pacco batterie più grande, da circa 111 kWh, così da aumentare l’autonomia e far fronte anche al peso chiaramente superiore del mezzo così allestito. Sarà poi basato sulla versione più rifinita dell’ID. Buzz (a proposito, leggete la nostra prova su strada del Volkswagen ID. Buzz), dunque all’interno non mancheranno prese di ricarica per i vari device, mentre lo schermo dell’infotainment da 12 pollici dominerà la scena, assieme al display da 10 pollici della strumentazione.