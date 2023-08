La carrozzeria di questa Mustang GTD è ispirata a Terminator

Ford ha recentemente annunciato il suo rientro nelle corse IMSA e WEC e ha lanciato una nuova variante della Mustang GT chiamata Mustang GTD, e che presenta una vernice esterna unica chiamata "Polymimetic Grey". Questo colore ha attirato l'attenzione grazie alla sua ispirazione dal film Terminator 2: il giorno del giudizio.

Nel film del 1991, il T-1000, uno dei personaggi principali, era fatto di una lega polimimetica, un materiale metallico liquido che gli consentiva di trasformarsi in diverse forme e persone. Il Chief Program Engineer for Future Model Year Performance Vehicles di Ford, Greg Goodall, ha dichiarato che il colore è stato ispirato proprio da questa lega polimimetica e dal suo ruolo nel film.

Secondo quanto riferito da Omar Odeh, product marketing manager del gruppo Ford Enthusiast Vehicles, il colore "Polymimetic Grey" è esclusivo della Mustang GTD e dovrebbe riflettere l'aspetto di un metallo liquido. Tuttavia, per coloro che preferiscono altre tonalità, Ford offre la possibilità di personalizzare la vernice esterna in base alle preferenze dell'acquirente.

La nuova Mustang GTD sembra essere molto più di una semplice vernice esterna impressionante. Essa è una versione stradale derivata dall'auto da corsa Ford GT3. Sotto il cofano della coupé si trova un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri. Sebbene Ford non abbia ancora rivelato la potenza esatta, si prevede che supererà i 800 cavalli, con una soglia di oltre 7.500 giri al minuto. Questo motore ad alte prestazioni sarà accoppiato a un cambio a doppia frizione a otto velocità montato nella parte posteriore dell'auto.

L'auto è progettata con una distribuzione del peso vicina al 50-50 per migliorare l'equilibrio e la maneggevolezza. Ford ha impiegato la fibra di carbonio per parti come il cofano, i parafanghi, il tetto e il cofano del bagagliaio per ridurre il peso complessivo dell'auto. La presenza di un sistema di scarico in titanio contribuisce ulteriormente a ridurre il peso e a migliorare le prestazioni. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di aggiungere un pacchetto aerodinamico che include un'ala posteriore attiva per ottimizzare la deportanza.

Al momento, alcuni dettagli come il peso esatto dell'auto e la produzione ufficiale non sono ancora disponibili, poiché l'auto è ancora in fase di sviluppo. Sperando che il tester iracheno che ha distrutto una Mustang durante una rewiev non metta mano su questo esemplare unico nel suo genere, il mezzo sarà disponibile per l'acquisto alla fine del 2024 o all'inizio del 2025, con un prezzo di partenza stimato di circa 275.000 euro.