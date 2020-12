Carro attrezzi distrugge un costoso SUV trascinandolo nel modo peggiore possibile

Dal nostro canto non invidiamo affatto i conducenti dei carro attrezzi, in quanto siamo piuttosto sicuri che in un ampio spettro di situazioni siano costretti ad avere a che fare con individui poco rispettabili, tanto per fare un eufemismo. Stavolta però non c'è alcuna scusante per il "professionista" del mestiere del video in alto

La clip è stata pubblicata su YouTube dopo esser stata condivisa su Reddit, dove ha generato parecchio rumore. La registrazione è stata fatta sulla Interstate 95 nei pressi di Philadelphia, e mostra una Cadillac e una Lincoln MKC mentre vengono trasportate in un modo quantomeno pericoloso.

La Cadillac, rispetto all'altro veicolo, si trova nella posizione migliore, e cioè sul vano posteriore del carro attrezzi. Fin qui niente di strano, se non fosse per il fatto che il Lincoln MKC sia stato trascinato dietro il camion come se non avesse alcun valore. In genere sono operazioni completamente nella norma, ma bisogna ricordarsi di non trainare mai un veicolo lasciando che poggi le ruote atte alla trazione sull'asfalto.

Il Lincoln MKC possiede una trazione all-wheel drive, e portarlo in giro in una modalità tanto barbara rappresenta il modo perfetto per arrecargli danni catastrofici. Il conducente del carro attrezzi però non solo ha sbagliato completamente a gestire il proprio lavoro, ma non si è neanche fermato in tempo, rovinando totalmente i cerchi e altri componenti meccanici del SUV per chilometri e chilometri. Nel caso in cui il conducente del rimorchiatore avesse incontrato qualche dosso, avrebbe senz'altro distrutto anche il sistema di scarico. E' molto probabile che il SUV abbia necessitato di uno strappo a causa di un incidente, ma il comportamento del conducente del carro attrezzi resta assolutamente ingiustificabile.

