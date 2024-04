Carro attrezzi cerca di agganciare una Toyota al semaforo rosso: il video surreale

Nel cuore di San Francisco, un carro attrezzi è stato coinvolto in un incidente con una Toyota in attesa al semaforo rosso: L'autista e sua moglie sono rimasti intrappolati tra il carro attrezzi e l'auto dietro di loro. Le circostanze dell'accaduto sono ancora poco chiare.

Lo scenario ha suscitato incredulità tra gli spettatori mentre il conducente del carro attrezzi tentava di agganciare ripetutamente una Toyota Corolla del 2017, che si trovava dietro di lui, aprendo il braccio di bloccaggio e facendo retromarcia. La Toyota, incapace di muoversi a causa del traffico intenso, si è trovata intrappolata tra il carro attrezzi davanti e una Honda Civic nera dietro di essa.

Rispondendo prontamente alla situazione, il conducente della Toyota ha cercato di evitare l'incidente virando a destra e allontanandosi, mentre anche un veicolo autonomo Waymo sulla corsia di destra si è spostato quando il semaforo è passato al verde, concedendo alla Corolla la via di fuga dall'"operazione di traino non richiesta".

Mentre l'autista della Toyota suonava il clacson nel tentativo di avvertire il conducente del carro attrezzi, gli spettatori osservavano sbalorditi la scena. La coppia a bordo della Toyota ha dichiarato di essere rimasta scossa e incredula per quanto accaduto. Ma cosa è successo esattamente? E perché l'autista del carro attrezzi si è comportato così? Ancora è un mistero. Vi invitiamo a vedere di persona il video per rendervi conto dell'assurdità con cui questo evento ha avuto luogo.

Un'ipotesi potrebbe essere che l'autista del carro attrezzi fosse ubriaco dal momento che, non riuscendo ad agganciare l'auto dietro di lui, si è poi allontanato a tutta velocità. Se così fosse sarebbe una cosa gravissima, dal momento che la guida in stato di ebrezza su un veicolo del genere potrebbe causare molti danni.

Tali rischi non sono solo riservati a veicoli di grandi dimensioni (come appunto gli autotrasportatori) bensì anche alle supercar. A proposito, sapevate che nel primo anno dall'acquisto gli incidenti con le auto elettriche sono molto frequenti? Colpa dei powertrain che sono molto potenti rispetto alle controparti a combustione. Diciamo che ci vuole un po' per prenderci la mano data la loro potenza immediata e meno progressiva rispetto ai veicoli a combustione interna.

Chi guida un'auto molto potente è potenzialmente molto pericoloso agli occhi degli altri utenti della strada, e mettersi a bordo di auto del genere quando non si è in condizione può essere davvero fatale in alcuni casi. Un caso del quale vi abbiamo parlato è il conducente di una Ford Mustang che, ubriaco alla guida, che ha affrontato un incrocio con una serie di manovre molto pericolose, fortunatamente senza conseguenze (tranne che per la sua auto).

