Carro attrezzi aggredisce una Tesla Model 3: la dashcam ha registrato tutto

La transizione che porterà le nostre vetture dal motore termico a quello elettrico non va per niente giù a molti automobilisti statunitensi e non. Quando questa idea non si traduce in violenza va ancora bene, ma negli ultimi anni questo sentimento si sta traducendo in un vero e proprio assalto ai conducenti di EV.

Si spazia dal fenomeno del coal rolling, il quale riguarda proprietari di pick-up diesel che inondano di fumo tutte le auto elettriche che incrociano, fino agli insulti in pieno traffico del tutto ingiustificati. Non mancano però atti di vandalismo verso EV ferme in sosta e persino dei tentativi di buttare fuori strada le auto con questo nuovo tipo di alimentazione.

Il video in alto concerne proprio quest'ultima dinamica che, ci teniamo ad anticiparlo, non è ancora stata definita con chiarezza. Tutto quello che sappiamo è che Corey Wright, un fotografo di Melbourne, si trovava a bordo della propria Tesla Model 3 su una extraurbana non troppo lontana dalla sua residenza, quando un carro attrezzi ha provato a spingerlo fuori dalla carreggiata attuando una manovra pericolosissima.

"Stavo guidando su una superstrada appena fuori Melbourne percorrendola ad una velocità vicina al limite consentito, quando questo carro attrezzi ha accelerato sulla corsia più lenta prima di sterzarmi davanti nel tentativo di mandarmi fuori strada. Non ho la più pallida idea di cosa abbia attivato questo stupido e pericoloso comportamento."



Purtroppo il materiale video in alto e la dichiarazione di Wright sono le uniche testimonianze che abbiamo in merito all'episodio, per cui non ci sarebbe dispiaciuto affatto avere la versione integrale delle riprese. A ogni modo si tratta di un comportamento assolutamente deprecabile, poiché accade spesso che nel tentativo di schivare il veicoli in rotta di collisione, gli automobilisti provino a sterzare di lato finendo per perdere il controllo. Per fortuna il conducente della berlina elettrica non ha fatto altro che frenare, e tutto è andato per il verso giusto.



A proposito di riprese stradali poco piacevoli vogliamo avviarci a concludere menzionando un episodio che ha avuto luogo alcuni giorni fa nei pressi di Sacramento: la dashcam di una Tesla Model Y ha immortalato un uomo mentre apriva il fuoco verso la EV dal finestrino della propria vettura. In ultimo preferiamo mettere da parte questo tipo di notizie chiudendo con gli interessanti test che Tesla mette in piedi per il controllo qualità: gli esemplari vengono lanciati anche in piscina.