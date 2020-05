Questo carro armato rosso è stampato in 3D e include funzioni assurde

In genere, operazioni come quella che potete vedere in alto, possono facilmente arenarsi in un risultato ridicolo e insensato, ma a quanto pare Ivan Miranda dell'omonimo canale YouTube ha dato fondo al suo genio ingegneristico portando alla luce un eccellente carro armato semovente in scala .

Come egli stesso fa notare attraverso la descrizione del suo video, il lavoro complessivo non è stato affatto facile e ha richiesto l'installazione e poi la successiva sostituzione di molte componenti, ma adesso il veicolo può superare senza problemi rami, pietre, collinette e tanti altri ostacoli per un risultato al di sopra delle aspettative del suo stesso creatore.

I motori inoltre si sono dimostrati abbastanza potenti da riuscire nello scopo, e in futuro altri miglioramenti potrebbero portare persino a capacità di rimorchio di oggetti non troppo pesanti. A ogni modo la stampa 3D è stata fondamentale nella costruzione dell'intero mezzo esclusi i componenti elettronici e le aste metalliche atte a tenere tutto insieme, e il tempo necessario a far funzionare il tutto alla perfezione è stato di circa sette mesi.

Il movimento del carro armato è gestito da una batteria a 24 volt, mentre l'inserimento della frenata rigenerativa provvede persino a salvaguardarne il tempo di utilizzo. Per controllare i movimenti basta un normale controller a radiocomando, ma è un'altra la funzione più interessante. Nel caso in cui aveste guardato il video fino alla fine, avreste notato anche la possibilità di controllare il carro armato dall'interno grazie a un monitor nell'abitacolo e telecamere di bordo in grado di riprendere l'area circostante. Niente male davvero!

A proposito di veicoli radiocomandati, lo sapevate che Land Rover è a lavoro su un Defender di questo tipo? Gli ingegneri del brand inglese, alcuni mesi fa, hanno affermato:"abbiamo già i prototipi." Per chiudere restando presso Land Rover vi rimandiamo a un assurdo Defender elettrico con motore Tesla.