Carro armato insegue una Fiat Multipla e la disintegra passandoci sopra: il video

Nel fine settimana spesso le news serie si fanno un po' da parte per lasciare spazio alla goliardia. Ed è proprio quello che sta succedendo nel corso di queste ore, che vedono eventi particolari diffondersi sul web a macchia d'olio.

Hide The Pain Harold, o più semplicemente Harold, è una celebrità tra i meme più in voga ed è diventato famoso grazie alla sua espressione facciale che pare nascondere qualcosa di doloroso. Chiunque abbia avuto accesso a internet nel corso degli ultimi anni l'avrà sicuramente riconosciuto.

Nessuno sa però che Harold possiede una vecchia Multipla, una vettura non di certo conosciuta per la sua bellezza o per le sue performance. Così si è deciso di darle un'altra forma in un modo poco convenzionale. Pertanto Amon Oliver, un drifter ungherese professionista, ha deciso di comprare l'auto verso la metà dello scorso anno, per poi scegliere di divertircisi. Grazie ad una serie di clip incentrate sulla grossa macchina ha suscitato l'interesse di molti fruitori di YouTube.

L'ultima vede il veicolo inseguito da un gigantesco carro armato, intento a raggiungerlo per renderlo una sottiletta, ma vi consigliamo la spassosa visione dell'intero video per concedervi due risate.

Per restare in tema di bizzarrie dal mondo automobilistico vi rimandiamo alla straordinaria trasformazione di una Nissan 350Z, che è stata modificata per sembrare un Decepticon del franchise di Transformers. Non da meno questa Toyota Supra con carrozzeria custom, la quale sembra fare di tutto per farsi acquistare da Hulk in persona.