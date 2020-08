Il carro armato si guida con il controller della Xbox: succede in Israele

Senza la tecnologia militare, oggi non avremmo molti dei nostri comfort quotidiani: il teflon, il nylon, il GPS, il concetto di Pronto Soccorso. In Israele però le cose si sono invertite: un controller Xbox è diventato essenziale per guidare un carro armato ultra tecnologico.

Potrebbe quasi sembrare una fake news eppure è tutto vero. In Israele una nuova tecnologia permette ai militari di guidare un avanzato carro armato con un controller Xbox (e neanche di ultima generazione, ne basta uno della Xbox 360 col filo). Proprio come potrebbe avvenire in Battlefield o in un capitolo di Call of Duty, l'operatore ha a disposizione un HUD per tenere sott'occhio il livello di carburante, le armi e le minuziosi a disposizione, inoltre grazie all'intelligenza artificiale diventa più semplice mirare con le levette del controller, sullo schermo dunque l'esperienza è clamorosamente (e paurosamente) simile a un videogame.

Il carro armato è stato chiamato dagli ingegneri israeliani Carmel ed è già operativo sul campo - con vantaggi facilmente intuibili. L'operatore infatti può lavorare tranquillamente da casa, come se fosse davanti alla sua Xbox, con la differenza che il carro armato non è affatto digitale e neppure i suoi colpi lo sono, il controller comanda un veicolo d'assalto reale, che fa vittime reali, anche se dallo schermo sembra tutta una finzione. È così che combatteremo le guerre future? Speriamo di non scoprirlo in prima persona...