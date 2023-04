Carrellista fa cadere forno per la pizza sopra il cofano di una Ferrari F8 Tributo

Una giornata a dir poco sfortunata quella di un carrellista che ha fatto ribaltare il carico che stava trasportando su una preziosissima Ferrari. Nel dettaglio la Rossa ammaccata è una F8 Tributo, di recente vista in azione sull'autobahn a velocità folle.

L'episodio ci giunge dalla Cina ed è divenuto virale dopo che lo scatto è stato pubblicato sul social network Weibo e in seguito su Twitter. Nell'immagine incriminata si vede appunto un carrellista con il suo mezzo da lavoro a fianco della rossa di Maranello, e un grosso carico sul cofano del bolide modenese.

Non è ben chiaro di cosa si tratti, ma secondo alcuni utenti che hanno commentato l'immagine, dovrebbe trattarsi di un forno professionale, forse per le pizze, per un siparietto davvero beffardo. Non sono quantificabili i danni, ma sicuramente la Ferrari F8 Tributo avrà subito delle ammaccature al cofano, mentre la parte meccanica potrebbe essere salva, anche se la vettura appare ribassata sull'avantreno complice il peso del forno professionale.

Fortunatamente l'auto non era in movimento, di conseguenza il colpo è stato in qualche modo attutito, ma in ogni caso la supercar italiana dovrà passare dal carrozziere per rimettersi in sesto. Resta da capire cosa sia successo: come mai il carellista ha fatto cadere il proprio carico?

Forse si era distratto vedendo la Ferrari parcheggiata, e sovrappensiero ha rischiato di andarle addosso, per poi cercare magari di evitarla con una mossa azzardata che ha fatto rovesciare il forno. L'unica speranza è che la fuoriserie di Maranello non appartenga al capo del carrellista, altrimenti c'è il rischio che lo stesso abbia terminato i suoi giorni di lavoro presso quell'azienda.

In ogni caso qui sotto potrete “gustarvi” il video dell'episodio, mentre se cercate qualcosa di più adrenalinico potreste recuperare il folle incidente fra due Ferrari avvenuto ad Ancona pochi giorni fa: dopo una gara clandestina le due rosse, guidate da due turisti stranieri, sono finite violentemente contro la recinzione di una villa.