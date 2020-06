Da Carrefour i monopattini elettrici Fiat e-scooter F500 da 8 e 10 pollici

Dopo aver messo in promozione diversi modelli di biciclette tradizionali, Carrefour rilancia mettendo in sconto diversi monopattini elettrici. In particolare nei negozi del colosso francese possiamo trovare anche i modelli brandizzati Fiat, ovvero i Fiat e-scooter F500, andiamo a scoprirli in dettaglio.

Due i modelli a listino selezionati da Carrefour, il primo è il Fiat e-scooter F500 8", un monopattino che vanta ruote da 8" (come nome ci suggerisce), una batteria da 6.000 mAh e 36V, un motore da 250W. In termini pratici questi dati si trasformano in un'autonomia di 15 km, 25 km/h di velocità massima e un peso abbastanza "piuma" pari a 10,2 kg. Il monopattino ha anche un display LCD Multifunzione, una luce frontale LED e un catarifrangente posteriore. Il Fiat e-scooter F500 8" costa 449 euro pressi i negozi Carrefour che trattano la micromobilità.

Ancor più interessante è il Fiat e-scooter F500 10", un monopattino elettrico con ruote più grandi del "fratello minore", 20 km di autonomia, 25 km/h di velocità massima, un motore da 250W. Questa volta il peso sale a 15 kg, abbiamo però una maggiore stabilità dovuta alle ruote da 10". Il Fiat e-scooter F500 10" costa da Carrefour 519 euro. Se potete accedere al Bonus Mobilità 2020, dopo il rimborso governativo l'8" vi viene 179,60 euro, mentre il 10" 207,60 euro.