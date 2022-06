Caro benzina negli USA: un gallone costa ora più di 6 dollari

In Italia il caro carburanti sta prendendo pieghe quasi drammatiche, con il prezzo della benzina tornato al di sopra dei 2 euro al litro nonostante il taglio delle accise del Governo Draghi - che vale 30,5 centesimi al litro netti. Il problema però è assolutamente globale e negli USA si è sfondato un nuovo record.

Negli Stati Unti il prezzo medio per gallone (che equivale a 3,8 litri) è salito per la prima volta oltre i 5 dollari, un prezzo che fa sentire la pressione sul collo a Joe Biden, il presidente USA, a cui sta evidentemente sfuggendo di mano la situazione. In alcune zone si sono anche superati i 6 dollari.

Rispetto a quando si è insediato il nuovo presidente, il prezzo della benzina è cresciuto più del doppio, una situazione insostenibile che gli americani (i politici almeno) associano a Vladimir Putin e alla decisione di invadere l'Ucraina, un assioma che comunque non riesce a calmare i bollenti spiriti dei cittadini, che alla pompa si ritrovano a pagare prezzi abominevoli, a cui non sono mai stati abituati.

Certo nonostante questi rincari, il prezzo al litro della benzina americana si attesta comunque attorno ai 95 centesimi di euro al litro circa, se i cittadini a stelle e strisce vivessero in Italia ci sarebbe sicuramente una rivolta popolare con i forconi.

Tornando in Italia, il Governo sta pensando di tagliare le accise per tutta l'estate. [Foto cover: CNBC]