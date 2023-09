Caro benzina? Governo studia il nuovo bonus per i redditi bassi, niente taglio accise

Come vi avevamo già spiegato tempo fa, il governo non è intenzionato ad alcun taglio delle accise per contrastare il caro benzina. Niente da fare, conti alla mano l'esecutivo si dice convinto che eliminare la tassa arcaica sul carburante peserebbe troppo sulle casse dello Stato già provatissime.

Come fare quindi? Anche l'obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti, introdotto dall'1 agosto, non ha fino ad ora giovato, di conseguenza l'idea che circola nelle stanze di Palazzo Chigi, così come si legge su SkyTg24.it, sarebbe quella di introdurre un bonus benzina.

Con il taglio delle accise si favorirebbe tutti, anche chi possiede Ferrari e Porsche, che senza dubbio non hanno bisogno di sconti, di conseguenza il bonus risulterebbe essere maggiormente mirato e destinato realmente a chi non ce la fa ad arrivare a fine mese.

L'idea è quella di replicare l'agevolazione da 150 euro già introdotta dal governo Mario Draghi, legato alla spesa del carburante, andando ad individuare la platea più adeguata, quella con una soglia massima da 20-25 mila euro annui, anche se non è ben chiaro se di reddito o di Isee.

Al momento si tratta comunque di un'ipotesi, nulla di concreto, ma in ogni caso la sensazione circolante è che il governo possa decidere in tempi brevi le prossime mosse anche perchè nel frattempo la benzina è tornata a salire e sono molti i casi di prezzi clamorosi registrati in giro per l'Italia, a volte superiori anche ai 3 o 4 euro.

Tra l'altro l'estate sta per concludersi, oggi inizia l'autunno dal punto di vista metereologico, e di conseguenza, a meno che non si ripeta la stagione mite dell'anno scorso, a breve toccherà riaccendere riscaldamenti con il conseguente salasso delle bollette: un po' di respiro agli italiani già provati negli ultimi anni potrebbe solo giovare.

Fanpage ricorda infine come la mossa di calmierare in qualche modo i prezzi del carburante abbia anche un risvolto politico, visto che a gennaio Giorgia Meloni perse diverse punti nelle preferenze, con il mancato rinnovo del taglio delle accise.