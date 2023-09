Il caro benzina colpisce gli italiani ma pochi cercano di consumare meno: il sondaggio

Come ben sappiamo, i prezzi dei carburanti sono nuovamente fuori controllo. Da quando il governo Meloni ha annullato il taglio delle accise (dirottando i fondi verso altre iniziative) i prezzi di benzina e diesel hanno iniziato una salita inesorabile verso i 2 euro al litro. Questo ha cambiato le abitudini degli italiani?

Ci aiuta a rispondere a questa domanda un nuovo report del Centro Studi di AutoScout24, che per conto di Pit Stop - Radio 1 Rai ha condotto una ricerca su come l’impatto del caro benzina abbiamo cambiato le abitudini degli italiani. Com’è facile prevedere, gli utenti intervistati hanno confermato che l’automobile privata è ancora un mezzo fondamentale nel nostro Paese: 7 italiani su 10 la utilizzano per almeno 5 volte a settimana. Il 53% spende tra i 100 e i 300 euro al mese per acquistare i carburanti per la propria auto, il 14% invece supera i 300 euro mensili.

L’82% degli intervistati si è detto decisamente preoccupato per questi ultimi rincari, di questi però solo 1 su 4 ha cambiato le proprie abitudini quotidiane, la maggioranza degli utenti ha insomma continuato a utilizzare normalmente la propria vettura. Qualora la situazione dovesse rimanere critica, il 36% del campione si è detto pronto a prendere provvedimenti. Per il 40% invece gli aumenti non cambieranno le abitudini.

Ma focalizziamoci sui cambiamenti: cosa fanno gli italiani per risparmiare sui carburanti? Il 72% del campione frequenta soltanto distributori self (i consigli per risparmiare sui carburanti), il 60% si lancia alla ricerca della stazione più economica (a tal proposito esiste una mappa statale con tutte i prezzi aggiornati quotidianamente), mentre soltanto il 41% guida in maniera più soft per ridurre i consumi dell’auto. Ma cosa pensano gli italiani degli attuali prezzi dei carburanti? A chi danno la colpa dei rincari? Il 43% incolpa il Governo, il 37% le compagnie petrolifere, c’è però anche chi dà la colpa alla guerra in territorio ucraino oppure all’Unione Europea.