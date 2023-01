Caro benzina, il Governo pensa ad un'app pubblica per i prezzi

Sebbene i prezzi dei carburanti si siano stabilizzati, i costi per gli automobilisti continuano ad essere elevati nonostante le misure messe in campo dal Governo. L’Esecutivo, in aggiunta al decreto di qualche giorno fa, starebbe riflettendo sul da farsi e pensa anche ad un’app pubblica.

L’idea del Governo Meloni sarebbe di lanciare un’applicazione pubblica, statale, per permettere agli utenti di consultare i prezzi dei carburanti senza doversi avvicinare alla cartellonistica delle stazioni di rifornimento. Allo studio c’è anche un meccanismo con QR Code, che potrebbe favorire il superamento dell’obbligo di esposizione del prezzo medio regionale nelle stazioni.

Con un’app come questa, che sarebbe simile a quelle disponibili su App Store di iOS e Play Store di Android e sviluppate da privati, i conducenti avrebbero a disposizione una scelta più facile con la scelta del carburante. Al contempo, il client potrebbe anche fare da banca dati per eventuali controlli da parte delle Autorità preposte.

Non è chiaro a che punto siano i lavori, tanto meno se una decisione finale sia stata già presa o meno.

Di recente, uno studio ha cercato di spiegare come il caro carburanti sta cambiando le nostre abitudini alla guida, il che è indicativo di come i prezzi più alti stiano influendo sulla quotidianità delle persone.