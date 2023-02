Caro benzina, meno care le multe per la mancata esposizione dei prezzi

Scendono da una forbice di 500-6mila Euro a 200-2mila Euro gli importi delle multe per la mancata esposizione dei prezzi dei carburanti. È la novità emersa dall’emendamento del Governo al decreto trasparenza per fronteggiare il caro benzina in Italia.

Come spiegato dal Corriere della Sera, la cifra minima delle sanzioni corrisponde a quanto pattuito dall’Esecutivo con le organizzazioni dei benzinai in occasione degli incontri tenuti prima dello sciopero. La massima però va ben oltre gli 800 Euro concordati ed arriva a 2mila Euro: non sono da escludere nuove tensioni tra le parti per questa ragione.

A cambiare è anche il numero di violazioni (passate da 3 a 4): dopo 60 giorni, anche non consecutivi, scatta la sospensione dell’attività per “un periodo non inferiore a un giorno e non superiore a 30 giorni”. La versione precedente del testo invece prevedeva un periodo tra 7 e 90 giorni.

Per quanto concerne il prezzo medio calcolato invece, sarà su “base regionale e delle province autonome” sulle reti non autostradali, mentre per coloro che operano sulle autostrade sarà “su base nazionale”.

Le modalità di comunicazione comunque dovranno essere adottate entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto e non immediatamente come previsto in precedenza.

Confermato anche lo sviluppo di un’app informatica di Mr.Prezzi che permetterà di consultare i prezzi medi praticati.