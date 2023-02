Caro benzina, a Gennaio 2023 la GDF ha rilevato 989 irregolarità

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza per vigilare sul caro benzina ed evitare possibili manovre speculative. Nel mese di Gennaio 2023, le Fiamme Gialle hanno eseguito sul territorio nazionale oltre 2500 interventi.

A fronte di ciò, sono state contestate 989 violazioni alla disciplina dei prezzi: di queste 341 hanno riguardato la mancata esposizione o difformità dei prezzi rispetto a quelli indicati, mentre in 648 casi è stata contestata la omessa comunicazione al Ministero, come stabilito dal nuovo decreto trasparenza del Governo.

I dati sono arrivati dal colonnello Alberto Nastasia, che parlando in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera ha spiegato come sia stata intensificata l’azione di controllo che nel 2022 ha portato a quantificare oltre 450 milioni di Euro di accisa evasa sui carburanti.

Immediata è arrivata la reazione del Codacons, che evidenzia come i dati forniti dal Colonnello “accertano come sia indispensabile garantire agli automobilisti maggiore trasparenza in fatto di prezzi alla pompa, e come serva incrementare le sanzioni verso i benzinai scorrette perché quelle attualmente in vigore fanno il solletico ai gestori e non rappresentano un adeguato deterrente”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’Unione Nazionale Consumatori, secondo cui “il fatto che il 39,3% dei benzinai sia stato multato, nonostante a gennaio fossero sotto osservazione, attesta l’ampia diffusione delle irregolarità. Ecco perché rasenta il ridicolo che ora il Governo, invece di triplicarle, abbassi le multe per chi non comunica i prezzi al ministero o li espone difformi”.