Caro benzina, la Guardia di Finanza: 'Nel 2022 più di 2.800 violazioni'

Come previsto, sono arrivati ieri i risultati delle indagini della Finanza sul caro benzina, che dallo scorso marzo 2022 ha effettuato oltre 5100 controlli e da inizio 2023 ha dato il via ad un monitoraggio capillare per evitare possibili speculazioni.

Complessivamente, come si legge nella nota delle Fiamme Gialle sono stati completati 5.187 controlli in Italia, con 2.809 violazioni rilevate. Di queste, 717 hanno riguardato la mancata esposizione o la difformità dei prezzi rispetto a quelli indicati, mentre la parte restante riguardano l’omessa comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made In Italy. I

l Ministero dell’Economia e Finanze ha dato il via ad nuovo piano per “arginare le condotte illecite del settore” e calmierare il caro benzina, attraverso controlli capillari di oltre 660 reparti della Guardia di Finanza che dovranno effettuare attività di “vigilanza sui prezzi”.

Le eventuali violazioni potrebbero essere sanzionate alla base degli “articoli 501 e 501-bis del codice penale”.

Intanto, riporta ADNKronos, in giornata odierna la questione del caro benzina finirà anche sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La premier Giorgia Meloni ed il titolare del MEF Giancarlo Giorgetti incontreranno il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, per fare il punto e scongiurare possibili aumenti anomali.