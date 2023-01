Caro benzina: congelato lo sciopero dei benzinai di 25 e 26 Gennaio 2023

Dopo l’incontro tenuto a Palazzo Chigi questa mattina, è stato congelato lo sciopero dei benzinai di 25 e 26 Gennaio 2023 che i gestori delle stazioni di rifornimento avevano indetto nella giornata di ieri.

La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, secondo cui nel corso dell’incontro sarebbe stato evidenziato come gli stessi gestori non abbiano alcuna responsabilità per l’aumento dei prezzi, tanto meno siano responsabili delle eventuali speculazioni.

Le parti (Governo ed i rappresentanti di Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommerci) nei prossimi giorni si raggiorneranno per affrontare insieme questa vera e propria emergenza. Proprio quest’aria di collaborazione ha spinto i benzinai a rivalutare e congelare lo sciopero previsto per il 25 e 26 Gennaio 2023. Un tavolo tecnico è previsto per martedì 17 Gennaio 2023, e come spiegato dai rappresentanti sindacali “il governo ha promesso di incontrarci e aspettiamo di leggere il testo ufficiale del decreto trasparenza perché la bozza circolata non è definitiva”.

Intanto, le associazioni dei consumatori non sembrano voler fare alcuna marcia indietro ed in una nota il Codacons continua a sostenere la tesi della speculazione che sarebbe legata alle “quotazioni Platts”, le quali hanno rilevato come “dal 30 dicembre al 10 gennaio, nonostante le stesse siano calate, tale calo non si è riflesso sui prezzi alla pompa”.

Nel question time tenuto al Senato ieri, però, il ministro Giorgetti non ha escluso un nuovo taglio delle accise qualora la situazione non dovesse migliorare.