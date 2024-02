Caro benzina, il Codacons: 'Una stangata da 3,9 miliardi di euro per gli italiani'

Stangata, l'ennesima, per gli automobilisti italiani che hanno, e avranno, ancora una volta a che fare con il temutissimo caro benzina. Secondo uno studio del Codacons da inizio anno i prezzi dei carburanti, perché bisogna tenere conto anche (e soprattutto) del Diesel, sono aumentati di oltre 5 euro per pieno. E se si continua così...

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, e il consecutivo stop delle importazioni dalla Russia, avevamo già avuto a che fare con una grande impennata dei prezzi medi. Allora il Governo era guidato da Mario Draghi, che aveva deciso di mettere un freno a questa inflazione togliendo (temporaneamente) le accise dal conto finale.

Poi le accise sono tornate, il Governo è crollato, e la situazione, anche se per poco tempo, si è stabilizzata. Adesso ci ritroviamo punto e a capo. Non basta più puntare il dito verso le bombe sganciate dall'esercito di Putin a Kiev, qui c'è (anche) altro dietro. A lanciare il nuovo allarme è il Codacons, che riporta anche le cifre dei rialzi (rincari benzina, la verde cresce ancora e sfonda i 2,5 euro al litro al servito).

Secondo quanto rivelato da Carlo Rienzi (presidente Codacons), da inizio anno il pieno di benzina è aumentato di circa 5 euro, mentre quello di gasolio di 5,50 euro (benzina in rialzo, la denuncia di Assoutenti 'Un pieno costa 5 euro in più da inizio 2024'). Se dovessimo continuare su questa rotta, riporta ancora Rienzi, andremmo incontro a un salasso annuo pari addirittura a 3,9 miliardi di euro per quanto riguarda esclusivamente il rifornimento; a questo dato si aggiungono poi altri rincari come il costo degli alimenti.