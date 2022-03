Caro benzina? La bici elettrica Nilox J5 in offerta da MediaWorld con 200 euro di sconto

In Italia abbiamo un problema con i carburanti. Non da oggi, non da ieri ma da una vita, con le seconde accise più alte d'Europa. Con il conflitto Russa-Ucraina le cose sono peggiorate velocemente rispetto al solito ed è forse il migliore momento per acquistare una e-bike.

Sappiamo che le bici elettriche possono costare un sacco e non essere proprio alla portata di tutti, vogliamo però segnalarvi un'interessante offerta di MediaWorld presente nel volantino Il tuo tempo è tech (qui i monopattini in sconto da MediaWorld). L'e-bike Nilox J5 è proposta a soli 599 euro anziché 799 euro, una bici cittadina che si può avere anche a tasso zero a 29,95 euro al mese.

Offre una velocità massima di 25 km/h, come legge impone, un'autonomia di 55 km e una portata massima di 100 kg. È anche completa di luci frontali e posteriori, di un sistema frenante anteriore e posteriore, di un display LED e di un cambio Shimano. Insomma, per 599 euro potrebbe essere una grande occasione.

Salendo leggermente di prezzo, sempre da MediaWorld troviamo in sconto la Argento Mini Max+ a 999 euro anziché 1.399 euro, una carrozzata e-bike pieghevole disponibile anche in colorazione Yellow. Le offerte sono valide sia online che in negozio fino al 20 marzo.